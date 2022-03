Évaluation des résultats de la contribution de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à l’état de droit et à la lutte contre l’impunité au Mali - Rapport du Bureau des services de contrôle(A/76/698)

Résumé

La Division de l’inspection et de l’évaluation du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) a procédé à une évaluation des résultats obtenus grâce à la contribution apportée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) au rétablissement de la présence de l’État et à l’extension de son autorité dans le domaine de l’état de droit et de la lutte contre l’impunité dans le nord et le centre du Mali entre 2017 et 2020.

Durant la période d’évaluation, la MINUSMA a travaillé dans des conditions politiques et de sécurité délicates et instables. Les plans et les objectifs ont dû être adaptés en permanence, et les ressources de la Mission ont été mises à plus rude épreuve encore lorsque son mandat a été étendu au centre du pays en 2018, et face aux attaques continuelles dont ont fait l’objet les civils, le personnel de sécurité malien et les Casques bleus.

Parmi les réalisations et les processus qui ont permis de renforcer l’état de droit et la lutte contre l’impunité, citons :

L’aide au développement, à la remise en état et à l’équipement des infrastructures, avec le soutien du fonds d’affectation spéciale ;

L’appui aux opérations de désarmement, démobilisation et réintégration ;

La mise en place d’un cadre de concertation, plateforme informelle de coordination des initiatives à l’échelon local et régional ;

L’établissement d’un pôle judiciaire spécialisé composé de 12 juges, de plus de 50 enquêteurs de police et d’autres membres du personnel judiciaire ;

Le soutien aux réformes et au travail législatif, par exemple l’avant-projet de loi sur la complémentarité des mécanismes de justice formels et des mécanismes de justice traditionnels, et les communiqués sur la prévention de la violen ce fondée sur le genre ;

Le soutien de l’inspection et de l’intégrité des services judiciaires ;

L’amélioration de la gestion des prisons ;

L’accompagnement des missions de la Commission vérité, justice et réconciliation ;

Le signalement des violations des droits de l’homme.

Ces réalisations mises à part, certaines lacunes ont été communément recensées. Dans l’ensemble, aucune stratégie commune n’a été suivie à l’échelle du pays pour rétablir et étendre l’autorité de l’État, et aucune définition du concept de « stabilisation » n’a été arrêtée entre le Gouvernement hôte, la communauté internationale, y compris la MINUSMA, et la société civile. Cette situation a été considérée comme un obstacle majeur à une unification des efforts visant à combler les lacunes en tirant parti de l’avantage comparatif de chacun des acteurs.

Il a été considéré que le développement des infrastructures et le renforcement des capacités avaient atteint un point de rendement décroissant, et qu’il falla it notamment envisager d’en transférer peu à peu la responsabilité au Gouvernement. Un examen critique de son avantage comparatif dans les domaines de réalisation abordés dans la présente évaluation permettrait à la Mission de rééquilibrer ses priorités.

D’après la façon dont l’action a été communément perçue, et à la lumière de l’expérience des partenaires, il apparaît que si l’on veut asseoir plus durablement et plus systématiquement l’état de droit, il conviendrait sans doute d’équilibrer à l’avenir la réponse aux besoins dans les domaines politique, de la sécurité, du développement et de la consolidation de la paix. Ce serait également cohérent avec l’appel au renforcement de la composante civile lancé par le Groupe de cinq pays du Sahel, reconnaissant les limites des interventions militaires lors de son sommet élargi à N’Djamena, en mars 2021.

Enfin, on constate un léger progrès dans le traitement des crimes graves, y compris les violations des droits humains et les atteintes à ces droits, ainsi que pour ce qui est des poursuites engagées contre leurs auteurs, mais la situation générale des droits de l’homme dans le nord et le centre s’est dégradée et l’impunité de ces crimes est restée une réalité. À cet égard, les interlocuteurs ont engagé la MINUSMA à user plus franchement de son influence en mettant à profit ses bons offices, son pouvoir fédérateur et son travail de sensibilisation auprès des acteurs politiques.

Dans le prolongement de ses conclusions, le BSCI adresse à la MINUSMA huit recommandations importantes formulées en consultation avec ses homologues de la Mission et les partenaires extérieurs. Ces recommandations portent sur des domaines de réalisation précis qui sont tout à la fois d’une importance critique et particulièrement topiques, ainsi que sur des domaines où le travail de la MINUSMA et de ses partenaires pourrait apporter une réelle plus-value. La première recommandation (l’élaboration d’une stratégie commune visant à rétablir et étendre la présence et l’autorité de l’État à l’échelle du pays), clé de voûte de cet ensemble de recommandations, nécessite une mobilisation de l’ensemble de la Mission et conditionne la mise en œuvre des autres recommandations.

Les recommandations formulées visent à soutenir l’intégrité du système judiciaire, à renforcer le recours aux bons offices pour faire avancer les processus de réforme ainsi que les enquêtes et les poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme, à procéder à un examen critique des efforts de renforcement des capacités, à renforcer la collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme et à améliorer les programmes de communication visant à informer la population de ses droits et obligations juridiques.