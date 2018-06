UNOWAS magazine N6 - juin 2018

Cette sixième édition d’UNOWAS Magazine que vous tenez entre les mains est une édition spéciale consacrée entièrement au colloque régional sur « Les enjeux et perspectives des réformes politiques en Afrique de l’Ouest en 2015-2017 » qui a été organisé par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) les 26 et 27 mars derniers à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

En effet, les réformes politiques constituent un sujet majeur qui concerne tous les pays de la sous-région. Il était légitime, voire nécessaire pour UNOWAS d’organiser un tel colloque pour permettre à divers experts d’apporter leurs analyses et propositions à travers un programme ambitieux dont l’objectif était d’aider les gouvernements ainsi que tous les acteurs politiques à réussir la mise en œuvre de leurs processus de réformes politiques respectifs.

Le colloque de deux jours, visait à relever et à analyser les raisons fondamentales qui ont conduit, entre 2015 et 2017, plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest à initier des réformes politiques ; à faire ressortir les mécanismes et dynamiques qui sont à la base de l’aboutissement, du report ou de l’échec des réformes politiques ; à examiner l’historique et l’évolution des dispositions en cause, les principaux aspects politiques, les similarités et les divergences entre les différents pays concernés; et à dégager la portée, les enjeux et les perspectives des réformes politiques dans la sous-région.

Pour atteindre ses objectifs, le colloque d’Abidjan a été articulé autour de trois communications inaugurales et dix-huit communications thématiques réparties en six sections. Les communications inaugurales ont porté sur les thèmes suivants : « Génération et types de réformes politiques en Afrique de l’Ouest », « Réformes politiques et gouvernance », et « Instruments de la CEDEAO pour l’édification de la paix et la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest ». Quant aux communications thématiques, elles ont porté sur deux thèmes centraux à savoir : « Contexte, mécanismes et causes des réformes politiques » et «Contenu, mise en place et impacts es réformes politiques ».

Après avoir passé en revue les processus de réformes engagés en Afrique de l’Ouest entre 2015-2017, pour en appréhender les forces et faiblesses, les participants ont formulé des recommandations pour des réformes politiques plus légitimes et plus pertinentes dans la sous-région, notamment la création d’une plateforme sous régionale sur les réformes politiques et la bonne gouvernance.

Confirmant l’importance de ce colloque, 72 participants ont répondu présents dont les représentants de 15 des 16 pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) ; les représentants d’organisations régionales, internationales (UNOWAS, CEDEAO, IDEA, OSIWA, UNOCA, UNDP) ; et les représentants de la société civile, de groupes de femmes et de jeunes (Réseau Ouest Africain des jeunes Femmes Leaders-ROAJELF, Fondation Cléopâtre d’Afrique, Je m’engage, Muslim Student’s Society of Nigeria).

Nous espérons que le contenu de cette édition spéciale, vous permettra de « revivre le colloque et ses débats », et de mieux saisir l’importance et la nécessité des processus des réformes politiques, pour mieux renforcer la gouvernance dans la sous-région.