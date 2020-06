UNOWAS Magazine N11 - Juin 2020

Une réponse active et coordonnée est necessaire pour combattre la COVID-19

L’irruption de la pandémie du COVID-19 a bouleversé nos habitudes. Face à une crise sanitaire mondiale inédite, il fallait impérativement et rapidement s’adapter tout en mettant les moyens nécessaires pour faire face à cette crise. Acteur régional majeur en Afrique de l’Ouest et au Sahel, notre bureau, UNOWAS, a dès le début de la crise, pris les mesures qui s’imposaient à travers une réponse efficace et coordonnée.

“ D’abord, au niveau interne. A travers son Equipe de Gestion de Crise, UNOWAS a pris des mesures rapides pour protéger son staff, tout en mettant en place un dispositif administratif et logistique pour assurer la continuité de la mise en œuvre de son mandat.

Les mesures prises par UNOWAS qui sont revues régulièrement, s’inscrivent dans le cadre d’une réponse coordonnée de tout le système des Nations Unies avec les autorités du Sénégal et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’entité chargée de la gestion de la crise du COVID-19 au sein des Nations Unies.

Tout en protégeant notre staff, nous avions, à l’instar des autres agences des Nation Unies, non seulement veillé à poursuivre notre engagement, mais également à apporter notre soutien aux efforts des pays de la sous- région dans leur lutte contre la propagation de la pandémie.

Car face à une pandémie qui ne connait pas de frontière, ni de religion, et ni d’ethnie, il fallait-et il faut encore, plus d’union et de solidarité pour vaincre le COVID-19, et amorcer l’étape post pandémie.

C’est le sens de la démarche de l’UNOWAS sous le leadership du Représentant spécial, Mohamed Ibn Chambas. Plusieurs activités et engagements ont été entrepris- et d’autres sont en cours- avec les pays de la sous-région et les différents partenaires régionaux et internationaux pour soutenir et renforcer des réponses solidaires qui intègrent la protection des populations vulnérables et tiennent compte du respect du droit de l’homme.

Alors que beaucoup de pays dans le monde et dans notre sous-région commencent à lever les mesures de restrictions imposées depuis le début de la crise, il est très important que nous maintenions notre vigilance, et continuions, avec patience et solidarité, de respecter les mesures sanitaires de protection pour mettre fin à cette pandémie.

Cet éditorial est rédigé alors que j’arrive à la fin de ma carrière aux Nations unies et que je quitte avec la ferme conviction que le multilatéralisme est nécessaire pour répondre aux défis critiques auxquels le monde est confronté.