UNESCO - Mali: Bulletin d’information, Trimestriel Numéro #001 Janvier-Février-Mars 2020

EDITORIAL !

Le Mali, autrefois, Empire Mandingue, fondé au XIII e siècle par Soundiata, qui est à l’origine de la « Charte du Manden » plus connu sous le nom de Charte de Kouroukan Fouga. Cette charte véhicule entre autres valeurs culturelles, celle du « Cousinage à plaisanterie », une pratique culturelle qui vise à maintenir la paix et la cohésion sociale.

Nonobstant cette pratique, depuis 2012, le pays connait une crise multi dimensionnelle, avec aujourd’hui une augmentation préoccupante des tensions sociales et politiques, marquées par des épisodes de violences collectives à répétition. Les populations du Nord et du Centre sont exacerbées par ces violences et ces crises à répétitions. L’état garant de la stabilité et de la sécurité des populations peine à jouer efficacement son rôle face à la multiplication des groupes extrémistes et armés. L’accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d’Alger, signé à Alger en 2015 par le Gouvernement et les mouvements politico-militaires du nord du Mali, n’a pas comblé tous les espoirs dans sa mise en œuvre.

Les actions d’appui de l’ensemble du système des nations au Mali visent à redonner un nouvel espoir au peuple, par le renforcement de sa capacité de résilience.

Ce bulletin d’information comme son nom l’indique se propose de vous informer sur la modeste contribution du Bureau de l’UNESCO à Bamako de son engagement au processus de paix et de réconciliation au Mali.

Cet engagement, nous le traduisons au quotidien par nos interventions à travers l’appui multisectoriel et multidimensionnel que l’UNESCO apporte à la réalisation des Objectifs de Développement Durable au Mali durant la période couverte par le UNSDCF Mali (2020-2024), et ce conformément à son mandat et à son expertise dans ses différents domaines d’actions. Dans une approche participative, en synergie avec le gouvernement du Mali, la commission nationale malienne pour l’UNESCO, les agences sœurs du système des Nations Unies (Delivering as One) et autres partenaires nationaux et internationaux, nous nous investissons essentiellement pour résoudre les défis auxquels le Mali fait face aujourd’hui et stabiliser ainsi et de façon durable l’ensemble de la région sahélo-saharienne, mais aussi pour tenir nos engagements et maintenir vivant l’espoir d’une société inclusive qui permet l’épanouissement personnel et favorise le développement économique, social et culturel de toutes les populations.

Les défis au Mali restent énormes. Le sens de notre engagement et nos actions en faveur de la jeunesse nous permettent de croire que nous plantons de bonnes graines qui à terme produiront les fruits de la paix et de la prospérité.

Bonne lecture !