Une journée de Casques bleus célébrée sous le signe d’une jeunesse engagée pour la paix

C’est le 11 décembre 2002, par la Résolution 57/129 de l’Assemblée générale des Nations Unies, que le 29 mai a été instaurée Journée Internationale des Casques bleus. Cette journée commémorative a pour objet d’honorer les militaires, les policiers et les civils de l’ONU qui, à travers le monde, œuvrent pour la paix. Placée cette année sous le thème « La route vers une paix durable : tirer parti du pouvoir des jeunes pour la paix et la sécurité », les célébrations au Mali se sont tenues les 27 et 28 mai derniers et ont fait intervenir les responsables de la MINUSMA, mais aussi les autorités locales et la société civile des régions dans lesquelles elle est déployée, ainsi que de nombreux jeunes Casques bleus et citoyens maliens engagés pour la Paix au Mali.

À Douentza où il s’agissait d’une première, ainsi qu’à Mopti, Ménaka, Gao ou encore Tombouctou et Bamako, les jeunes ont été mis à l’honneur. Les autorités locales, traditionnelles, les représentants de la société civile ainsi que les Chefs et les personnels (civils et en uniforme) des différents bureaux de la Mission des Nations Unies, ont rendu hommages aux Casques bleus du monde et de la MINUSMA, décédés au nom de la paix. Puis, la jeunesse a été célébrée, par des conférences-débats et également par des activités sportives. Toutes choses qui ont permis de mieux faire comprendre la présence et le rôle de la MINUSMA mais également de célébrer la jeunesse, malienne et étrangère, qui œuvre quotidiennement pour la paix au Mali.

« Dans un monde si incertain, durement frappé par les changements climatiques, comme nous le voyons dans la région du Sahel, ravagé par des conflits qui génèrent de nouvelles tragédies humaines et plus récemment, impacté par la pandémie de la Covid-19, nous devons effectivement mettre la jeunesse à l’honneur. Nous devons puiser de leurs rêves et mettre à profit leur énergie pour rendre ce monde meilleur. C’est une promesse que nous avons faite aux générations futures et que nous nous devons de tenir », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali, El-Ghassim WANE lors de son allocution, en présence des Casques bleus, militaires, policiers et civils réunis au Quartier général de la MINUSMA à Bamako, le 28 mai dernier.

Une occasion d’échanger avec et entre jeunes, Casques bleus et citoyens, engagés pour la Paix

Dans la région de Douentza le 27 mai, c’est le Conseil régional qui a accueilli la cinquantaine de jeunes issus d’un collectif regroupant 26 associations de la région, en présence de la Cheffe de Bureau de la MINUSMA, Fatou THIAM. Organisé en étroite collaboration avec la branche locale de la Jeune Chambre Internationale de Douentza et le Conseil Régional de la Jeunesse de Mopti, ces activités dans les régions du centre du Mali ont connu la participation des Maires des communes urbaines de Douentza et de Mopti, des Gouverneurs des deux régions, ainsi que les membres de leurs cabinets respectifs. Ces autorités régionales et communales ont toutes salué le dévouement et le sacrifice des Casques bleus au service de la paix dans le monde, y compris au Mali.

Ainsi, le Gouverneur de Douentza, Modi CISSÉ a remercié la MINUSMA pour sa contribution à la protection des civils, à travers notamment les différentes opérations de sécurisation menées par la composante onusienne. Citant l’exemple de l’opération Mongoose en cours dans sa région, le Gouverneur de Douentza a honoré la mémoire d’un Casque bleu qui a succombé à ses blessures, à la suite de l’attaque à Kerena en février 2021. Des prestations culturelles, notamment un poème et une pièce de théâtre mis en scène par des jeunes pour illustrer le rôle des Casques bleus, ont eu lieu à Douentza et Mopti. Les participants ont également visionné un film sur le rôle des Casques bleus au Mali. Tour à tour, des officiers de la MINUSMA sont intervenus pour sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale, suivie d’une présentation du Mandat de la MINUSMA, avant de répondre aux questions des participants. Ces derniers se sont par la suite prêtés à un quiz portant sur la MINUSMA et l'ONU. Une vingtaine d'entre eux ont remporté des prix pour avoir donné des réponses correctes. La Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti a appelé la jeunesse malienne à se mobiliser et à s’unir pour avancer ensemble vers la voie d’une paix durable. « La jeunesse représente une force de changement positif qui doit être entretenue pour bâtir des sociétés développées dans lesquelles elle peut s’épanouir et se voir accorder une plus grande place afin de contribuer au retour de la paix et de la stabilité. C’est maintenant plus que jamais que la jeunesse malienne doit se mobiliser et s’unir », a-t-elle affirmé. « La jeunesse constitue une vraie force du fait de sa proportion numérique, sa vivacité et sa capacité à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Il faut davantage d’engagement de la jeunesse, mais aussi de toute la population pour asseoir la paix et la sécurité », a renchéri le Maire de Douentza, Ousseini BOCOUM, après avoir remercié la MINUSMA et les FAMa pour leurs efforts au service des communautés de sa localité. Pour la jeunesse de Douentza, ce thème vient à point nommé, comme l’a laissé entendre Youssouf COULIBALY de la Jeune Chambre Internationale : « merci à l’ONU pour avoir dédié à la jeunesse l’édition 2021 de la Journée des Casques bleus, facilitant ainsi une plus grande implication des jeunes dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au sein des communautés ».

À Tombouctou aussi, les jeunes ont été invités à échanger, afin de mieux comprendre le rôle de la MINUSMA mais également le leur. Dans la cité des 333 saints, une séance d’information et de sensibilisation sur les activités du personnel en uniforme dans le Secteur Ouest, un jeu-concours, une plantation d’arbres au Monument « Flamme de la Paix » et un match de football ont eu lieu. Les associations « Les amis de la MINUSMA » et « Vivre Ensemble », se sont volontiers associées à cette célébration, ainsi que les légitimités traditionnelles, les autorités communales et administratives, dont le directeur de cabinet du Gouverneur de la région de Tombouctou, Issiaka BATHILY. Celui-ci a salué les « efforts de la MINUSMA à travers ses casques bleus », citant entre autres les formations dispensées aux Forces maliennes de défense et de sécurité, l’appui au processus du Désarmement Démobilisation et Réinsertion/Réintégration (DDR), ou encore la contribution à la mise en place des autorités intérimaires. Dans la cité mystérieuse, la journée des Casques bleus s’est poursuivie au Monument de la paix par la mise en terre d'une trentaine de plants d'arbres par le personnel civil, les composantes police et militaire de la mission onusienne en présence des responsables du quartier d’Abaradjou . « La paix est comparable à un arbre. S’il n’a pas été planté et entretenu, il ne grandit pas et ne porte pas non plus de fruits », a dit El-hadj TRAORE, représentant le chef de quartier.

En termes d’échanges entre les jeunes leaders et les Casques bleus, Ménaka non plus ne fut pas en reste. Comme à Douentza, Mopti et Tombouctou, un film sur l’historique de la MINUSMA et le contexte de son déploiement au Mali a été projeté en amont d’une discussion ouverte. Une trentaine de jeunes leaders d’influenceuses et d’influenceurs de la ville, issu(e)s de toutes les sensibilités sont venus échanger avec les soldats de la paix. Ici aussi, des points du Mandat ont été éclaircis. Une heure durant, les responsables régionaux d’UNPOL et de la Force de la MINUSMA à Ménaka ont présentés chacun une communication sur leurs missions et mandat dans le cadre la MINUSMA, avant d'ouvrir un débat interactif avec leurs hôtes du jour. Ces derniers ont pu assouvir leur soif de compréhension. « Je me réjouit d'avoir pris part à cette journée d'échange car je suis édifié sur beaucoup de zone d'ombre dans ma tête sur les casques bleus dont j'ai toujours eu du mal à comprendre en quoi consiste réellement leurs rôle », a déclaré Alkassoum Ag OUEDANA l’un des jeunes leaders. Maïmouna Wallet ALOUSSEINI de la Communauté des blogueurs de Ménaka, souligne quant-à-elle que : « c'est la première fois que nous avons l'occasion d'avoir un échange direct avec les casques bleus et surtout de pouvoir leurs poser les questions que nous voulons pour mieux comprendre leurs mandats. Et pour ma part il y a beaucoup de choses que nous reprochons à la MINUSMA notamment par rapport à la sécurité et à la protection des civils par exemple, aujourd'hui nous avons compris comment elle apporte son aide aux autorités Maliennes et au forces de sécurité et de défenses pour nous protéger, à travers plusieurs projets ».

« Faire comprendre les raisons de la présence et le rôle de la MINUSMA au Mali n’est pas facile mais, en tant que jeune, à travers des concepts novateurs nous y parvenons petit à petit ». C’est ainsi qu’Abdoul Salam TOURE a expliqué son travail de Casque bleu civil chargé de sensibiliser la population sur le Mandat de la MINUSMA. En effet, avec la Lieutenante TIKANDE Sakina, médecin militaire du contingent béninois et le gendarme Falou DIONE du Sénégal, ilsont expliqué à l’assistance de la cérémonie bamakoise, l’atout que représente leur jeunesse dans leur travail pour la paix ainsi que la détermination qui est la leur quant à la poursuite de cette noble cause.

Au-delà de l’échange, la communion par le sport

Dans plusieurs localités, les célébrations de la Journée internationale des Casques bleus de cette année 2021 ont pris fin par des rencontres sportives. Si à Gao la météo n’a pas permis que le match de volley-ball aille à son terme, à Mopti et Tombouctou, jeunes et moins jeunes ont « mouillé le maillot » en l’honneur de la Paix. Dans la venise malienne un match de football pour la paix et la cohésion dont le coup d'envoi a été donné par le Chef d'état-major du Secteur Centre de la MINUSMA, le colonel Wadrougou BOUMA s'est terminé sur un score nul. Il a opposé deux équipes mixtes composées de représentants d’associations et de Casques bleus s. Les équipes ont donc été récompensées par des trophées similaires, et des médailles pour chacun des joueurs. À Tombouctou, ce sont les jeunes de la ville qui ont été opposés aux Casques bleus au Complexe Sportif d’Abaradjou, dont la réalisation a été financée par la MINUSMA à travers un de ses projets de réduction de la violence communautaire. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sans qu’un but n’ait été marqué.

Hommage aux 3 800 Casques bleus du monde, dont ceux de la MINUSMA, tombés pour la Paix

A l’instar du Commandant de la Force, le Général Dennis GYLLENSPORRE, de Mamouna OUEDRAOGO, la Commissaire adjointe de la Police des Nations Unies UNPOL/MINUSMA, ainsi que des différents Chefs de Bureau régionaux de la Mission onusienne, le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali, El-Ghassim WANE a rendu hommage aux soldats tombés pour la paix dans le monde. « Depuis l’installation de la MINUSMA au Mali, 236 Casques bleus ont péri dans l’exercice de leurs fonctions, dans la quête de la paix. Parmi eux, plusieurs étaient des jeunes femmes et hommes », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « le Mali accueille la Mission de paix la plus dangereuse au monde mais cela n’affaiblit en rien notre détermination et celle de nos plus jeunes collègues à poursuivre notre objectif commun, ramener la paix au Mali », une phrase dont se sont également fait l’écho les Chefs des bureaux régionaux comme Mohamed El Amine SOUEF qui dirige le bureau de Gao. Comme le veut l’usage, de Douentza à Ménaka en passant par Mopti Tombouctou et Gao, une minute de silence a été observée en mémoire de celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la paix.

A Bamako, en fin de cérémonie, le Chef de la MINUSMA, accompagné des Chefs de la Police et de la Force de la Mission, a déposé une couronne de fleur au monument au morts du Quartier général. Quelques instants plus tôt, M. WANE mettait fin à son discours par une note d’espoir : « le Mali a toutes les ressources, tous les ressorts sociaux, historiques et intellectuels pour renouer avec son prestigieux passé et faire de la crise dans laquelle le pays est plongé une opportunité pour faire renaître la flamme de l’espoir. C’est en tirant pleinement profit de l’énergie des jeunes hommes et femmes que nous pourrons surmonter ce défi.”