Un projet d’équipement soutient les radios de Ménaka

Un projet de la MINUSMA d’équipement de quatre radios a été remis, le 2 décembre dernier à Ménaka. Cet important lot se compose de divers matériels de production. Il y a entre autres : des kits de reportage comprenant notamment des enregistreurs portatifs, des micros, des cartes mémoires, des mixeurs des casques, des câbles, des amplificateurs, ou encore des ordinateurs et des onduleurs. Du matériel de diffusion comme des pylônes (de 30 mètres) a également été fourni, ainsi que des installations électriques photovoltaïques (solaires). À ces dons d’équipements, s’ajoute la formation en entretien et en maintenance de 37 professionnels, dont neuf femmes, de ces radios bénéficiaires.

Pour ces radios, cet appui est le bienvenu car il va leur conférer une certaine autonomie. Mohamed Ali AHMED, le Directeur de la radio DODIA d’Andéraboukan (Ménaka) explique : « à partir du mois d'avril il y a beaucoup de délestages de courant et très souvent des pannes, ce qui nous affecte beaucoup en tant que radio. Souvent nous ne parvenons pas à diffuser pendant toute une journée. Avec ces équipements qui nous offre une autonomie en énergie solaire, cela nous permettra d'assurer la diffusion de nos programmes sans être liés à ces aléas, » conclut-il.

Totalisant un peu plus de 40 000 auditeurs, l’ensemble des radios de la région de Ménaka ont bénéficié de ce projet. Il s’agit de la Radio AADAR et de la Radio Rurale toutes deux de Ménaka ville, ainsi que la Radio DODIA de Andéraboukan et la Radio ASWEL de Alata. Ce projet a impact rapide a été sponsorisé par la Division de l'Information et de la Communication de la Mission de l’ONU au Mali et financé par sa section de la Stabilisation et du Relèvement pour un montant total de plus de 23,5 millions (exactement 23 786 000) francs CFA. Une enveloppe qui inclut à la fois les coûts des équipements mais aussi ceux liés à leur transport et à la formation des agents.

La radio outil de paix

La MINUSMA soutient ces radios de proximité afin qu’elles jouent un rôle proactif et significatif dans l'accompagnement du processus de paix, notamment par la promotion de la cohésion sociale dans la région. L’organisation faitière qu’est l’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL) a facilité l’obtention de ce projet auprès de la MINUSMA et sa mise en œuvre. Une contribution à la paix qu’elle compte poursuivre. « Je voudrais rassurer de notre disponibilité à jouer notre partition pour la recherche de la paix et de la réconciliation entre les communautés que nous servons à travers nos médias, » a ainsi indiqué son Président à Ménaka, Alhousseini AGALY.

Revenant sur l’importance de « l’outil » radio, Francisco OSLER, Chef du Bureau de la MINUSMA à Ménaka a rappelé qu’accompagner les radios dans la région de Ménaka, « c’est renforcer la paix, c’est renforcer les messages de paix, c’est aussi donner la bonne information sur le processus de paix et ça c’est au cœur du mandat de la MINUSMA ». Pour le Chef du Bureau de la MINUSMA sur place, concernant les équipements, « le plus important c’est l’usage qu’on va en faire, » a-t-il dit avant d’ajouter : « j’espère et, j’en suis sûr, ils seront utilisés de la meilleure façon possible pour émettre, et diffuser les messages de paix et de cohésion sociale qui aideront à la paix durable dans la région de Ménaka ».

Mohamed Alhanafi MAIGA, le Gouverneur de la région de Ménaka a tenu à être présent, accompagné de l’ensemble de son cabinet. Un moyen dit-il, de montrer l’importance de la communication. « Nous sommes dans une région qui est nouvellement créée avec beaucoup de défis. L’un de ces défis c’est que les collectivités arrivent à décoller et pour qu’elles décollent elles ont besoin de soutien et le premier soutien, à mon sens, est l’information, » a-t-il indiqué lors de la cérémonie symbolique de remise du projet.