Un collecteur d’eau de plus d’un kilomètre offert aux habitants de Gao par la MINUSMA

La commune urbaine de Gao a inauguré, ce mercredi 19 décembre, son deuxième collecteur pour la canalisation des eaux de ruissellement. Le premier, lui aussi réalisé par la MINUSMA au quartier château, a coûté 165 millions de francs CFA. Pour ce nouveau collecteur, installé au quartier Aldjananbandja, la Mission onusienne au Mali a mobilisé plus de 150 millions de francs CFA. Ce projet de construction a été financé via une contribution du Danemark au Fonds fiduciaire pour la paix et la stabilisation au Mali, qui est supervisé par la Section Stabilisation et Relèvement de la MINUSMA.

L’inauguration s’est faite en présence du Préfet du cercle de Gao, du Maire de la Commune urbaine de Gao, des responsables du Cadre de concertation des notabilités de la cité des Askia, du Chef du bureau par intérim de la MINUSMA.

Ce collecteur, long de plus de 1 200m, vise à lutter contre les inondations dans la ville de Gao et à améliorer les conditions de vie, de bien-être et de santé des habitants des quartiers les plus défavorisés, notamment celui d’Aldjanabandja. Selon le directeur exécutif de l’ONG Association des Amis pour le Développement Intégré du Sahel (AADIS), partenaire d’exécution du projet, cette réalisation bénéficiera aux 109 075 habitants de la ville de Gao, dont plus de la moitié sont des femmes. Elle a également créé 4 130 emplois dont 2 120 à moyen et long terme. « Cet ouvrage que vous offrez aujourd’hui à la population de Gao est un témoignage assez éloquent de votre appui aux efforts de stabilisation et de reconstruction du gouvernement du Mali. Veuillez recevoir l’expression de notre gratitude », a déclaré Abdoulaye Coulibaly, Préfet du cercle de Gao.

Bien que la construction du collecteur soit terminée, le curage des caniveaux existant et l’évacuation des déchets solides entassés mobiliseront environ 5 000 ouvriers. Les équipes des collecteurs et transporteurs des déchets solides (charretiers, chauffeurs, mécaniciens…), qui feront le gros des emplois durables, sont estimés à plus de 900 personnes dans le sous-secteur de la collecte. Sans oublier le fait que tout le matériel est payé à la ville de Gao. « Au cours de ces dernières années, le problème de drainage des eaux de pluie s’est posé avec acuité dans la cité des Askia en raison de l’insuffisance des caniveaux et collecteurs rendant ainsi difficile le ruissellement des eaux. La MINUSMA, après la réalisation en 2016 des caniveaux et d’un collecteur au quartier Château, a initié ce projet de construction d’un collecteur au quartier Aldjanabandja. Il m’est difficile de faire l’inventaire des investissements faits par la MINUSMA pour soulager la souffrance des populations », a témoigné Boubacar Daka Traore, Maire de la commune urbaine de Gao.

Pour sa part, Issa Thioune, chef du bureau régional par intérim de la MINUSMA à Gao, a rappelé la disponibilité de la Mission à accompagner les autorités maliennes dans le cadre de son Mandat et de ses moyens. Il a également invité les bénéficiaires à prendre soin de ce collecteur pour qu’il soit efficace dans le drainage des eaux. « Les inondations en 2015, nous avons été témoins, ont entrainé la mort d’enfants et d’importants dégâts matériels et plusieurs flaques d’eau sources de maladies et de pollution. Le projet de construction d’un collecteur dans la ville de Gao, dans sa phase 2, qui est désormais une réalité, est en train de contribuer à amoindrir les inondations dans la ville et à éliminer la stagnation des eaux et la gestion des déchets solides et liquides, causant ainsi la pollution, les moustiques, les nuisances et la dégradation du sol », a-t-il ajouté.