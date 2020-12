Étude Monographique sur la démographie, la paix et la sécurité au Sahel: cas du Mali

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La position géographique du Mali dans un Sahel en proie à l'insécurité depuis de nombreuses années expose ce pays à une instabilité sécuritaire sans cesse aggravée par les attaques des groupes armés non étatiques présents dans la région, notamment les groupes djihadistes, les groupes de bandits armés et les groupes communautaires d'autodéfense, en particulier dans les zones frontalières avec l'Algérie, le Burkina Faso et le Niger. Ainsi, le Mali connaît une période d'instabilité et de conflit depuis le coup d'État militaire de 2012 et l'occupation du nord du pays par des groupes armés.

La situation sécuritaire du pays crée de nombreuses incertitudes, notamment en ce qui concerne son développement économique et social. Il est donc crucial de comprendre comment la sécurité et le développement sont liés dans le contexte spécifique du Sahel. C'est dans cette perspective que cette monographie a été préparée, offrant une analyse situationnelle des questions critiques liées à la sécurité, au développement et à la dynamique des populations au Mali.

Malgré la signature de deux accords de paix entre les différents protagonistes, à Ouagadougou en juin 2013 et à Alger en juin 2015, la situation dans le centre et le nord du Mali continue de se détériorer.

Dans le Nord, la violence continue de s'intensifier. Les groupes djihadistes poursuivent leurs attaques et de nombreux groupes armés aux revendications très diverses s'organisent. Dans le même temps, le conflit s'est déplacé vers le centre du pays, où l'insécurité s'accroît et on assiste à une montée du grand banditisme et du communautarisme. Par ailleurs, comme partout ailleurs au Sahel, le Mali est devenu depuis une dizaine d'années un lieu de transit pour toutes sortes de trafics, notamment de migrants, de cigarettes, de drogue, etc. Tous ces faits illustrent la complexité du problème de la sécurité au Mali, mettant en évidence les interactions entre un certain nombre de questions, notamment la gouvernance, la violence légitime, la justice, les questions foncières, les divisions intercommunautaires, l'intégration régionale, le crime organisé, le changement climatique, le développement et même les institutions patriarcales.

À ce jour, l'instabilité sécuritaire a fait des milliers de victimes et des centaines de milliers de personnes déplacées. Le nombre de morts continue d'augmenter de façon spectaculaire chaque année et les civils semblent payer un lourd tribut à cette situation. Le Mali a ainsi été le quatrième pays le plus meurtrier dans les conflits armés en Afrique subsaharienne, après la Somalie, le SudSoudan et la République centrafricaine. D’autres actes de violations graves commis incluent des violations au droit à la vie, des actes de torture, de violence sexuelle, des arrestations, des détentions arbitraires, des violations du droit à la propriété et des punitions collectives.

Les conséquences sociales et humaines de tous ces actes de violence, au-delà du coût immédiat des morts et des blessés, comprennent la migration ou le déplacement de personnes, la fermeture d'entreprises, la réduction des investissements, le déclin du tourisme et le manque de légitimité des institutions. Il en résulte une augmentation considérable des nouvelles dépenses publiques pour la reconstruction des infrastructures détruites, l'aide aux populations déplacées et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers et leurs régions d'origine. D'autres nouvelles dépenses publiques importantes concernent également les coûts de négociation et de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali et les nouvelles institutions qui seront créées dans le cadre de cet accord.

Parallèlement, la dégradation des conditions sécuritaires a incité les autorités du pays à définir de nouveaux programmes pour la sécurité intérieure et extérieure et pour le renforcement du dispositif d’application des lois. Le Mali s'est ainsi trouvé pris dans une course aux armements, augmentant fortement ses dépenses de défense et de sécurité. De 2010 à 2018, l'effort du gouvernement en matière de dépenses militaires a connu une augmentation assez forte. Les montants dépensés ont même été multipliés par un peu plus de trois au cours de cette période. Les dépenses militaires du Mali ont ainsi augmenté de 233 & entre 2010 et 2018, ce qui correspond à une augmentation annuelle moyenne de 14 % sur cette période.

Seulement, ces accroissements des dépenses militaires sont intervenus dans un contexte où les ressources de l’État n’ont pas beaucoup augmenter. Sur la même période 2010-2018, le budget global de l'État n'a augmenté qu'à un taux annuel moyen de 7 % et les recettes fiscales de 6 %, soit bien moins que le taux de croissance annuel des dépenses militaires (14 %). Dans ces conditions, la réaffectation des ressources est la seule option qui s’offre à l’État malien pour supporter ces nouvelles dépenses militaires. La réaffectation des ressources consiste en un réajustement des dépenses eu égard aux prévisions de la loi des finances initiale. Dans le nouveau contexte sécuritaire, la réaffectation est devenue un moyen de plus en plus utilisé dans les pays du Sahel pour financer des besoins nouveaux dans les domaines de la sécurité intérieure et extérieure et de gestion des implications des conflits.

L'implication immédiate est qu'avec le budget global limité du gouvernement, l'augmentation des dépenses militaires a un effet d'éviction sur d'autres composantes des dépenses gouvernementales telles que les dépenses d'éducation et de santé au Mali. L'analyse montre que l'effet d'éviction est réel et assez fort par rapport aux dépenses du gouvernement central dans le secteur de la santé. C'est le secteur de la santé qui est le plus perdant avec l'augmentation des allocations du budget de la défense. Entre 2010 et 2018, la part des dépenses de santé publique dans le budget de l'État a été maintenue à une moyenne inférieure à 5 %, tandis que les dépenses militaires ont doublé, passant de 7 % à 14 % du budget de l'État.

L'effet d'éviction sur les dépenses publiques d'éducation est tout aussi réel, bien que moins apparent. La part des dépenses d'éducation dans le budget de l'État est restée globalement stable, fluctuant autour de 17 % sur la période 2008-2018. Dans le même temps, la part des dépenses militaires dans le budget global de l'État a augmenté régulièrement. Un effet de rattrapage a même été observé vers la fin de la période, lorsque la part des dépenses militaires a atteint près de 15 %, tandis que la part des dépenses publiques d'éducation a chuté à 15 %.

Ces effets d’éviction sont d’autant plus inquiétants que la performance globale du Mali en matière de capital est alarmante. Malgré les efforts consentis depuis les six dernières décennies, le Mali accuse un sérieux déficit de capital humain. Il est parmi les pays africains qui ont le plus faible score sur l’indice de capital humain publié en 2018. Avec un score de 0,32 sur un maximum de 1, le Mali est classé au 40ème rang, juste devant le Sud Soudan et le Tchad, et au même niveau que le Libéria et Niger.

Le score de 0,32 du Mali dans l’indice de capital humain signifie que le niveau de revenu qu’un enfant né aujourd’hui dans ce pays peut espérer atteindre à l’âge adulte sera inférieur de 68 % au niveau qu’il aurait pu atteindre s’il avait suivi une scolarité complète et avait vécu en pleine santé. Le score de 0,32 du Mali signifie aussi que le pays pourrait atteindre un PIB futur par travailleur trois fois plus élevé s'il atteignait le niveau correspondant à une scolarité complète et à la pleine santé.

Il convient, par ailleurs, de noter que le déficit en capital humain pourrait s'aggraver à l'avenir en raison de l'incertitude en matière de sécurité et surtout en raison de la croissance démographique. En effet, toutes les projections démographiques indiquent que le Mali connaitra une augmentation considérable de sa population à l’horizon 2050 quelle que soit la variante de l’évolution de l’indice synthétique de la fécondité (ISF). Dans les trois décennies à venir, la population malienne continuera d'augmenter quelle que soit la tendance de l’ISF du fait surtout de l’élan démographique.

Le gouvernement du Mali en quête d’une transformation économique et sociale accélérée du pays devrait surtout accorder une attention particulière à cette dynamique démographique et à son impact sur le développement. Cet objectif ne peut être atteint en mettant l’accent uniquement sur la dimension économique. Les paramètres démographiques sont tout aussi des facteurs déterminant. Le capital humain (le potentiel de chaque individu) est l’investissement le plus important que le Mali devra consentir dans cette perspective.

L’analyse coûts associés aux investissements nécessaires en vue de combler le déficit de capital humain montre que cet objectif est bien réalisable si l’État met en œuvre des politiques hardies lui permettant de générer des marges fiscales suffisantes pour financer ces investissements. Le préalable est toutefois de créer les conditions d’une paix juste et durable afin de pouvoir se mobiliser pour initier et mettre en œuvre les réformes nécessaires pour faire augmenter le taux de croissance et le niveau de mobilisation des ressources de l’État (augmenter la pression fiscale).