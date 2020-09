Étude des Case Plan International Mali - Engagement Communautaire en Collaboration avec des Partenaires Locaux pendant le Covid-19

Un élément essentiel de l’engagement communautaire implique le travail collaboratif avec des partenaires locaux. Plan s’engage à faire en sorte que nos services soient fournis en collaboration avec ceux qui sont le plus près possible du point d’impact.

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid19, Plan International Mali a mis en œuvre un projet d’engagement communautaire et de redevabilité à travers une ONG locale nommée ERAD.

Contexte

Plan International Mali soutient actuellement le gouvernement du Mali pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 dans ses zones d’interventions, à travers des activités de changement de comportement.

Afin d’atteindre cet objectif, Plan a établi un contrat avec l’association locale ERAD dans trois zones du pays, afin de fournir des dispositifs de lavage des mains à divers services techniques et sociaux (services de santé, écoles, et association de filles et femmes), ainsi que d‘implémenter des activités favorisant l’adoption des gestes barrières et l’utilisation des masques, tout en utilisant des approches transformatrices en matière de genre. Ce partenariat avec une ONG locale permet à Plan International Mali d’accroître sa portée est d’être d’avantage ancrée dans les communautés les plus affectées.

Collaboration avec un partenaire local

ERAD collabore avec Plan International Mali depuis 1999, et se spécialise en lutte contre la violence basée sur le genre et la programmation transformatrice en genre. Suite à l’élaboration des Termes de Référence (TdR), qui faisaient appel à une organisation pouvant mener des activités de façon indépendante liant le Covid-19 et le genre pour une durée initiale de trois mois, ERAD a été sélectionné comme partenaire de Plan International Mali. Cette ONG très expérimentée, qui travaille depuis de nombreuses années dans le pays entier, a donc été sélectionnée pour implémenter ce projet d’engagement communautaire à travers trois zones d’interventions, notamment Kita, Diolia et Bougouni.

La nature de la collaboration entre Plan et ERAD consiste principalement en un renforcement technique des capacités ainsi qu’un suivi et évaluation des activités, afin d’assurer la qualité et l’alignement avec les stratégies nationales de lutte contre le Covid-19 et de Plan International.

Le Projet

Le projet d’engagement communautaire et de redevabilité mené par Plan International et ERAD a quatre objectifs principaux, notamment :