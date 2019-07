Étude de contexte sur les dynamiques socio-politiques et diagnostic des besoins prioritaires d’investissements dans la zone du Gourma malien

1.INTRODUCTION

1.1. OBJECTIF DE L’ETUDE

L’objectif de cette Étude de contexte sur les dynamiques socio-politiques est d’analyser et de présenter un diagnostic de la situation et des besoins prioritaires d’investissements dans la zone du Gourma malien. Cette analyse vise (i) une meilleure compréhension des dynamiques et des enjeux socio-politiques en tenant compte du contexte national et transfrontalier, (ii) à proposer une logique d’intervention pour la France / l’AFD, adaptée au contexte et séquencée dans le temps, et (iii) à identifier des pistes d’investissements qui pourraient être entrepris à court et moyen termes.

L’analyse portera aussi une attention particulière à la dimension et aux lignes de clivage inter- et intracommunautaires ainsi qu’aux mécanismes possibles de prévention et de gestion des conflits. Dans ce cadre, il s’agira d’identifier les dynamiques clés, en particulier les opportunités et les risques qui doivent être pris en compte par les programmes de développement pour s’assurer une gestion sensible aux conflits.

Comprendre pour agir sur les points agro-écologiques, socio-culturels et politiques est essentiel. Mais ce besoin de compréhension est encore plus nécessaire quand le contexte est changeant, incertain, difficile à cerner et potentiellement dangereux. Or, c’est bien le cas du Gourma malien, car cette zone est intégrée dans au moins trois dynamiques de crise socio-politiques et sécuritaires complexes et soumises à plusieurs risques socio-naturels (notamment liés aux changements climatiques).Il convient donc d’apporter des clés de compréhension du Gourma pour permettre de :