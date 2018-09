Transferts Monétaires en Contextes Difficiles : Étude de cas sur les risques liés aux transferts monétaires au nord Mali - Rapport Final, Juillet 2018

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Cette étude de cas a été commanditée par le CaLP comme première activité de son orientation stratégique 2018-2019 autour des risques liés aux Transferts Monétaires (TM). L’objectif de cette étude est de contribuer à la documentation sur le sujet; et de tirer des enseignements sur l’utilisation des TM en contextes difficiles tels que le Nord Mali post-2012. Le Nord Mali est un contexte intéressant où les acteurs humanitaires ont non seulement continué à utiliser des TM mais également augmenté le recours à cette modalité et ce, en dépit d’un environnement politique compliqué et de risques opérationnels conséquents. Cette étude de cas a mis en lumière plusieurs enseignements tirés de cette expérience qui seront également utiles dans d’autres contextes et permettront la considération plus systématique des TM comme modalité de réponse en environnements difficiles.

Les principales conclusions de cette étude concernent les aspects suivants:

Perception des risques au Nord Mali

Les acteurs humanitaires au Nord Mali ont identifié six types de risques lorsque des TM sont utilisés: