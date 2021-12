Tombouctou : plusieurs projets du Fonds fiduciaire de la MINUSMA sont passés en revue par les contributeurs

Plusieurs projets du Fonds fiduciaire de la MINUSMA pour la Paix et la Sécurité au Mali, d'un montant global de plus de 3,3 milliards de francs CFA, ont été visités par une délégation de diplomates représentants plusieurs pays qui contribuent à ce fonds. C'était dans le cadre d'une mission effectuée le 1er et le 2 décembre derniers à Tombouctou.

Accompagnée de la Directrice de la Section de la Stabilisation et du Relèvement de la MINUSMA, cette délégation de diplomates était composée des représentants des ambassades de l'Allemagne, du Canada, du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas, contributeurs au Fonds fiduciaire de la MINUSMA pour la paix et la sécurité au Mali. Plusieurs réalisations et travaux en cours ont ainsi été constatés par la délégation et des échanges ont eu lieu avec leurs principaux bénéficiaires et auteurs. Des réunions ont également été tenues avec les autorités administratives et militaires locales, ainsi que les notabilités. Parmi elles, le Gouverneur et le Président de l'Autorité intérimaire de la région, ou encore la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA par intérim. Auprès de leurs interlocuteurs, les diplomates ont aussi pu s'enquérir des défis auxquels la région de Tombouctou fait face.

Culture, sécurité, justice et infrastructures

Le premier projet du Fonds Fiduciaire à avoir été visité est celui de formation et d'équipement des formateurs à la restauration des manuscrits anciens. Il est mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec l'Institut des Hautes Études et de la Recherche Islamique Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI) et le Centre pour l'Étude des Cultures Manuscrites de l'Université de Hambourg. Projet de sauvegarde de cet important patrimoine culturel malien et mondial que sont les manuscrits, il est financé grâce à la contribution de la Norvège, pour un montant d'un peu plus de 783 millions de FCFA (405 610 dollars américains). « Grace à ce projet, notre institut a pu restaurer et numériser plus 10 000 manuscrits sur 42 000 existants et les travaux continuent encore. Pour la culture et l'héritage malien, cela constitue un valeur inestimable » a déclaré Monsieur Cissé, directeur Adjoint de l'IHERI.

Dans le même élan, la délégation s'est rendue dans la maison de Heinrich BARTH, explorateur allemand du 19ème siècle. Dans ce lieu chargé d'histoire, une discussion à bâtons rompus a eu lieu avec les membres de l'Association « Lecture vivante » qui en a la gestion, dans le cadre d'un projet financé par l'Allemagne en partenariat avec l'UNESCO, pour célébrer le 200ème anniversaire de Heinrich BARTH.

La ville de Tombouctou, malgré son statut de capitale régionale, regorge de zones non ou mal éclairées. Une situation qui concoure à l'insécurité et freine les activités économiques et socio-culturelles. Le projet de l'installation de 70 lampadaires solaires à Tombouctou et 250 à Gao, financé par la Norvège à travers le Fonds fiduciaire pour près de 663 millions de FCFA, a permis de contribuer à y remédier. L'on assite désormais à une relance des activités socio-économiques au crépuscule. « À la nuit tombée, les habitants se réapproprient désormais la rue », ce dont l'un des jeunes habitants du quartier de la Place Sankoré a témoigné face aux diplomates venus constater le changement.

Trois autres projets réalisés grâce aux contributions de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark ont également été passés en revue. Le premier, est relatif au renforcement des capacités techniques et logistiques des Forces de sécurité du Mali (FSM). D'un coût global de près de 179 millions (exactement 178.887.961) de francs CFA et parrainé par la Police des Nations Unies à la MINUSMA, ce projet est mis en œuvre dans cinq cercles de la région de Tombouctou afin d'accompagner 222 agents des FSM, dans le cadre de la Police de proximité. Il a en outre permis la réhabilitation et l'extension des locaux de la Gendarmerie de Tombouctou, afin d'accueillir les fonctionnaires ainsi que les visiteurs notamment les femmes victimes de violence sexuelles basées sur le genre et liées au conflit.

Le Tribunal de Grande Instance de Tombouctou a lui aussi bénéficié d'un soutien à travers la contribution des Pays-Bas. La délégation a ainsi pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de sécurisation et de réhabilitation de l'infrastructure judiciaire, dont le coût s'élève lui aussi à près de 179 millions de FCFA. Parrainé par la Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA, ce projet permettra de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et à la lutte contre l'impunité, par l'amélioration des conditions de sécurité du personnel judiciaire et des usagers des services de justice de la région de Tombouctou.

Le dernier projet et non des moindres est la route de l'aéroport. D'un coût de plus d'un milliard et demi de FCFA supportée par la contribution du Danemark, la réhabilitation de ce tronçon de route profite aux habitants de la ville de Tombouctou mais aussi à ceux des communes voisines. Ce projet d'envergure a permis de réhabiliter 4,6 km de route, allant du rond-point du gouvernorat (centre-ville) à l'aéroport de Tombouctou.

Le but : soutenir la paix

Tous ces projets visités, s'alignent parfaitement avec le mandat de la Mission onusienne qui vise à apporter un soutien aux institutions maliennes dans des domaines stratégiques. Il s'agit notamment de l'appui à l'état de droit, les institutions de sécurité, la promotion du dialogue national et la réconciliation, la coopération régionale, la RSS/DDR et le renforcement de capacités des acteurs étatiques et locaux et les droits de l'homme.

À travers le Fonds Fiduciaire de la MINUSMA, ces pays donateurs continuent à soutenir le Mali pour instaurer la paix et la stabilité dans le centre et le nord du pays. Les diplomates se sont dit réconfortés par les résultats encourageants qu'ils ont vus, rappelant que les efforts déployés se font dans la perspective d'un retour de la paix et de la stabilité dans la région.