Tombouctou : le Commandant du Secteur Ouest remet un important lot de matériels médicaux à l’hôpital régional

Le 19 décembre dernier, le bureau régional de la MINUSMA à travers la Coordination Civilo-Militaire (CIMIC) a procédé à une remise d’un important lot de matériels médicales à l’hôpital de Tombouctou. La cérémonie officielle de remise s’est déroulée dans les locaux de l’hôpital Régional. L’évènement a regroupé les représentants des différents services socio-sanitaires de la région ainsi que le personnel civil et militaire de la Mission, dont le Commandant du Secteur Ouest de la MINUSMA, le général de brigade Stefan Andersson.

Le geste vise à contribuer à la prise en charge des personnes nécessiteuses afin de soulager les patients et sauver des vies. Ce don est le fruit de l’engagement personnel du Commandant du secteur ouest. Il est composé de tables pédiatriques, d’équipements en imageries, d’anesthésie, de réanimation ainsi que de produits pharmaceutiques tels que des kits de perfusion, de pansements, et mais aussi, entre autres, d’antipaludéens. Face aux difficultés logistiques récurrentes de l’établissement qui sollicite régulièrement l’appui de la MINUSMA, cette donation constitue certainement une aide substantielle dans différents domaines.

« C’est une grande satisfaction pour moi de voir la joie dessinée sur les visages des bénéficiaires en leurs remettant ces équipements et médicaments. J’invite donc le Directeur de l’hôpital et l’ensemble du personnel, à faire bon usage de ces matériels et produits pour le bonheur de la population, » a souligné le Général Anderson lors de la remise.

Pour sa part, le Dr Djibril Kassogué, Directeur régional de l’hôpital de Tombouctou a remercié la MINUSMA au nom des bénéficiaires pour son appui sans cesse renouvelé en faveur des populations de la région dans le besoin. « La MINUSMA, à travers ces différentes donations, contribue à l’accès universel des populations aux soins de santé de qualité comme recherché par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ». Dr Kassogué a assuré les donateurs qu’un bon usage sera fait de ces matériels sanitaires qui sont les fruits de la bonne collaboration entre la MINUSMA et les services de santé de la région.