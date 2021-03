À Tombouctou, la MINUSMA multiplie les actions de sensibilisation pour mieux faire connaître son Mandat

La résolution 2531 du Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à la MINUSMA d’améliorer ses efforts de communication pour faire connaître son mandat et son rôle, ainsi que pour souligner le rôle et les responsabilités des autorités maliennes concernant la protection des civils et la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, ainsi que la Stratégie globale pour le Centre. Conformément à cela, une rencontre entre des leaders de jeunes, de femmes et le personnel civil et policier de la Mission de paix de l’ONU au Mali s’est tenue le 11 mars dernier, au Conseil de Cercle de Diré. Objectif : échanger avec les communautés de cette zone autour du rôle de la MINUSMA dans le processus de paix et la mise en œuvre de l’Accord.

Une cinquantaine de participants, répartis entre les associations affiliées au Conseil Local de la Jeunesse et la Coordination des Associations et ONG Féminin (CAFO), ont pris part à la rencontre. Pour échanger avec l’assistance, des représentants de la MINUSMA, issus du bureau de la communication, de la division des Affaires civiles et des éléments de la Police des Nations Unies étaient également présents.

Après la présentation du mandat de la MINUSMA, le Chef d’équipe de la Police des Nations Unies UNPOL déployé à Goundam a quant à lui expliqué le soutien de cette composante aux efforts de reconstruction du secteur de la sécurité. Celui-ci passe principalement par le renforcement des capacités des Forces de sécurité maliennes et l’assistance technique à la protection des civiles, en menant notamment des patrouilles coordonnées ou mixtes.

« Nous sommes conscientes de votre contribution dans le rétablissement de la sécurité. Nous savons aussi que vous êtes limités par vos capacités. Mais nous souhaitons plus de présence de vos patrouilles, pour continuer de redonner la confiance et l’espoir à nos communautés » a souligné Ada ALY, une participante à la rencontre.