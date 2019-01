Tombouctou : la Coordination Civilo-Militaire redonne le sourire aux orphelins

Le 8 janvier dernier, le bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, à travers la Coordination Civilo-Militaire (CIMIC), a procédé à la remise d’un important lot de produits consommables et non consommables à l’orphelinat de l’Eglise Assemblée de Dieu de Tombouctou. La cérémonie officielle s’est déroulée dans les locaux de l’église et a regroupé l’ensemble du personnel de l’église, une cinquantaine d’orphelins ainsi que le personnel civil et militaire de la Mission, dont le coordinateur adjoint civilo-militaire de la MINUSMA à Tombouctou, le Major Oscar Torres.

Le geste vise à contribuer à la prise en charge de ces enfants et s’inscrit dans le cadre de la bonne collaboration entre la MINUSMA et les populations locales. Le lot de produits était composé de sacs de mils, de cartons d’huile, de ballons de football ainsi que de kits scolaires.

En remettant les produits aux responsables de l’orphelinat, le coordinateur civilo-militaire adjoint, a exprimé la volonté de la Mission de soutenir l’ensemble des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Il a rajouté : « Voir le sourire sur les visages innocents de ces orphelins est une grande satisfaction pour nous. J’invite donc les responsables de cet orphelinat à faire bon usage de ces produits pour le bonheur de ces enfants ».

Pour sa part, le pasteur Issa Dicko s’est dit très honoré du soutien que la MINUSMA a apporté aux orphelins de son église. « Je ne peux que remercier la MINUSMA au nom de ces enfants pour ce soutien très attendu. Cela est venu au moment où nous en avons le plus besoin car le nombre d’orphelins grandit de jour en jour et leur prise en charge nécessite plus de moyens. À travers cette donation, la MINUSMA vient de renforcer la collaboration avec la population ». Le pasteur a assuré les donateurs qu’un bon usage sera fait de ces produits pour le bonheur des tout petits.

Avec cette action en faveur des orphelins, la Mission onusienne vient, une fois de plus, témoigner de sa volonté de soutenir la population de Tombouctou.