Tombouctou : des réalisations vitales pour la ville et la région afin de soutenir la paix

Le bureau de la MINUSMA à Tombouctou conformément à son mandat a financé de nombreux projets vitaux pour les populations de la ville et de la région. Ces projets leurs permettront de bénéficier des dividendes de la paix et de la réconciliation nationale. La réhabilitation et l’éclairage du tronçon de la route qui relie l’aéroport au centre de Tombouctou et l’installation de 70 lampadaires solaires à travers la ville, sont deux réalisations emblématiques d’un ensemble qui embrasse plusieurs domaines. Ils visent à améliorer la sécurité dans la ville et de ce fait, la relance des activités économiques.

Un milliard 264 millions de francs CFA, auront été mobilisés pour la réhabilitation de la route menant de l’aéroport à la ville de Tombouctou. Un financement de la MINUSMA, à travers la contribution du Royaume du Danemark au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali (FFPSM). Longue de 4,6 kilomètres, cette voie sert également à acheminer les produits de première nécessité en provenance du port fluvial de Koriomé, des plaines rizicoles et des périmètres irrigués situés à l’extérieur de la ville.

Ce projet qui comprend également l’installation de lampadaires solaires de l’entrée de la ville, au bureau de la Direction Régionale de la Protection Civile, contribuera à améliorer à la fois la circulation, mais aussi la sécurité des usagers et de leurs biens.

La MINUSMA a également procédé à l’installation de lampadaires solaires dans les rues principales de trois quartiers périphériques de la ville, notamment la place Sankorê, la gare routière au niveau du marché, la place « Sarkila » et Rharous ville, Bella Farandi, Abaradjou et Hammabangou. Cette réalisation qui s’inscrit dans le cadre du projet « Stabilisation et sécurisation des villes de Gao et Tombouctou par des lampadaires solaires » est quant à elle financée par une contribution de la Norvège au FFPSM, qui s’élève à plus de 660 millions de FCFA (exactement 668,953,840 de francs CFA).

Aider l’Etat du Mali à protéger les citoyens

Pour permettre d’appuyer le retour et la restauration de l’autorité de l’Etat dans la région, et de soutenir les autorités dans la protection des personnes et de leurs biens qui leur incombe en priorité, deux commissariats de police ont été construits et équipés par la Mission des Nations Unies au Mali. Il s’agit des commissariats de Goundam et de Niafounké. Le premier a coûté plus de 190 millions de FCFA (exactement 192,008,413 francs CFA) et le second plus de 185 millions de FCFA (exactement 185,882,618 francs CFA). Tous deux ont été financés par le FFPSM à travers la contribution de la Belgique. Sur contribution du Canada et de la Norvège à ce même FFPSM, six checkpoints qui constituent un maillon important dans la sécurisation de la commune urbaine de Tombouctou, ont été érigés pour un montant de près de 265 millions de FCFA (exactement 264,064,303 francs CFA).

La MINUSMA vient également en appui à la police de proximité à travers la contribution de l’Allemagne au FFPSM, pour un montant de plus de 178 millions de FCFA (exactement 178,867,961 francs CFA).

Cet appui concerne cinq cercles de la région de Tombouctou qui bénéficieront d’équipements de bureau, de matériels informatiques, de motos et de la construction de postes d’accueil et d’orientation. Ce projet global comprend également la réalisation de plusieurs activités de renforcement des relations entre la population de ces régions et les Forces de Sécurité du Mali.

L’une des tâches prioritaires de la résolution 2531 (2020) et des précédentes, notamment la 2480 (2019), est d’appuyer la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles prévues par l’Accord, en particulier dans son titre II et surtout, appuyer les efforts du Gouvernement visant à rétablir et étendre effectivement l’autorité de l’État et l’état de droit sur tout le territoire, notamment en concourant au bon fonctionnement des administrations intérimaires dans le Nord du Mali selon les conditions énoncées dans l’Accord.

Cohésion sociale, justice et sauvegarde du patrimoine culturel, sont aussi vitaux

Outre son soutien aux autorités maliennes dans le domaine de la sécurité, la résolution 2531 (2020) demande à la Mission onusienne d’encourager les initiatives visant à atténuer les tensions intercommunautaires, en gardant à l’esprit la responsabilité prépondérante des autorités maliennes en la matière.

Pour ce faire elle finance également des projets visant à promouvoir la cohésion sociale et accompagner le retour des populations déplacées et réfugiées dans la région de Tombouctou. En effet, plusieurs points d’eau ont été réhabilités et certains construits, afin de favoriser l’accès des populations à cette denrée indispensable. Ces points d’eau servent notamment à la réhabilitation de périmètres irrigués destinés à la production agricole. Ainsi, la Mission a mis en œuvre un projet d’amélioration de la cohésion sociale entre les populations réfugiées de retour et celles restées sur place, par la réhabilitation du périmètre irrigué à Téherdjé. Le but : améliorer les capacités de production agricoles, afin de contribuer à asseoir cette cohésion sociale si importante pour le retour durable de la paix. Ce projet de réhabilitation de six points d’eau (pompes et puits) est complémentaire de nombreux autres identiques et sont soutenus par la contribution du Royaume du Danemark au Fonds Fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité au Mali (FFPSM), notamment dans les zones de Goundam et Niafunké.

En droite ligne du mandat de la Mission onusienne, des projets ont également été financés au profit de la Justice en appui aux acteurs de la chaine pénale. Ces projets ont été réalisés grâce à un financement des Pays Bas. Il s’agit des projets, « Amélioration du fonctionnement de la chaine pénale » Phase I : Renforcer les capacités opérationnelles des composantes de la chaîne pénale et phase II : Restauration des archives au TGI de Tombouctou. Les deux phases ont coûté plus de 186 millions (exactement 186.626.163 francs CFA) pour la première et plus de 26 millions de FCFA (exactement 26.220.813 francs CFA) pour la seconde. Ce projet a connu une troisième phase de « Forage, Électrification et Sécurisation » de plus de 127 millions de FCFA (exactement 127.797.495 francs CFA).

La sauvegarde des manuscrits anciens – richesse culturelle de la ville de Tombouctou – est une préoccupation majeure des Nations Unies. Parrainé par l’UNESCO et financé par la Norvège à travers le Fonds Fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité au Mali (FFPSM), un projet de restauration de ces ouvrages séculaires a également été initié pour un montant d’un peu plus de 783 millions de francs CFA. Il permettra la formation de formateurs dans le domaine de la restauration mais aussi de l’entretien de trésors nationaux du Mali.

Selon les habitants de la ville et de la région, les réalisations de la MINUSMA au Mali en général et en particulier à Tombouctou, traduisent la volonté de la communauté internationale de soutenir les efforts de paix. « La contribution de la MINUSMA à la stabilité est visible et indispensable pour les communautés du Nord. Ces nombreuses actions dans notre région en sont de parfaites illustrations, » a indiqué Baba Moulaye, Président du Forum des Organisation de la Société Civile.