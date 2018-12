Terre des hommes Lausanne, Lauréate du Prix Balzan avec 1 million de francs suisse pour sauver des vies au Mali

La Cheffe de délégation au Mali de Terre des hommes – Aide à l’enfance dans le monde – Fondation et le Conseiller Technique Santé Publique, représentant le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique ont informé et échangé avec les journalistes sur l’obtention par Tdh du « Prix Balzan pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples » dans une conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel Massaley de Bamako, le jeudi, 29 novembre 2018.

Ce prix international a été présenté à la presse par Mme Andrea LAFOSSE, cheffe de délégation de Tdh et Monsieur Mohamed BERTHE, Représentant le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en présence des services techniques et des représentants d’ONG.

Le Prix Balzan encourage partout dans le monde la culture, les sciences et les initiatives humanitaires les plus méritantes. C’est un prix spécial que la Fondation italo-suisse décerne et qui a déjà récompensé Mère Theresa, HCR, l’Abbé Pierre et le CICR. Tdh est la 11éme lauréate de ce prix attribué depuis 1961.

Doté d’un million de francs suisse soit plus de 550 million de francs CFA, « ce prix prestigieux permettra à Terre des hommes de mettre à l’échelle les interventions du Projet SIMSONE dans toute la région de Ségou et couvrir tous les 8 districts sanitaires de cette région dès 2019 » a indiqué Mme Andrea LAFOSSE.

Le Représentant du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Monsieur Mohamed BERTHE, a félicité la Direction Nationale de la Santé, la Direction Régionale de Santé de Ségou et le District Sanitaire de Macina d’avoir participé au Projet SIMSONE et contribué à cette distinction internationale.

C’est dans le cadre du Projet SIMSONE - Simulation des Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels, que la Fondation Terre des hommes a reçu ce prix, le 23 novembre dernier à Rome. Entre octobre 2016 et octobre 2017, ce projet a été piloté dans les 21 centres de santé du District Sanitaire de Macina dans la région de Ségou.

La Coordinatrice du Programme Santé de Tdh, Linh GROTH, accompagnée de la Responsable Santé Maternelle, Néonatale et Infantile, Dr Hawa TRAORE, ont présenté le projet SIMSONE qui est un nouveau modèle de formation réellement continu, cyclique, individualisé et in situ, contrairement au modèle classique très souvent occasionnel, collectif et centralisé. Elles ont montré que ce projet innovant de formation est constitué d’une Unité Mobile, de deux agents (infirmières et/ou sages-femmes) spécifiquement formésà la simulation médicale, qui se déplace dans chaque Centre de Santé du District (CSCom et CSRéf) pour dispenser des formations pratiques sur les procéduresessentielles qui sauvent la vie de mères et d’enfantsà l’accouchement.

En une année de phase pilote de ce projet, 68 agents de santé ont été formés et 185 sessions ont été dispensées. Une évaluation externe du projet à Macina par l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), a démontré que les performances obstétricales des agents formés ont été améliorées de 38.1% et les compétences néonatales de 63.3%.

« La formation SIMSONE nous a permis d’améliorer nos compétences, surtout en réanimation du nouveau-né. (…) Avant, quand on avait des petits poids de naissance, des prématurés, on ne savait pas les prendre en charge. Maintenant, tout est facile. A chaque fois, on apprend de nouvelles choses, il y a de nouvelles techniques ». a témoigné dans une projection vidéo, Teninko Tamboura Cissé, une sage-femme au Centre de Santé de Référence de Macina.

De Janvier 2017 à septembre 2018 à Macina, 348 nouveau-nés ont été réanimés avec succès ; 190 cas de HPP ont été traités ; 82 nouveau-nés ont bénéficié des SMK.

Cependant, le Représentant du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a informé que la Santé Périnatale constitue une priorité du processus des réformes de la santé en cours. Dans son intervention, il a déclaré que « le Projet SIMSONE est un projet inspirant » et s’est engagé à « partager largement les leçons apprises » de ce projet.

Terre des hommes est la plus grande organisation Suisse d’aide à l’enfance. Elle est présente aujourd’hui dans plus de 45 pays au monde en mettant en oeuvre les projets d’urgence et de développement. Au Mali, elle intervient dans la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile et dans la Protection des enfants. En 2017, plus de 200.000 personnes au Mali ont bénéficié des interventions de Tdh dont 53% sont des enfants.