Termes de référence de la recherche : Evaluation des Besoins en termes d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) – Analyses de Télédétection [MLI2202] - Mali - 14.09.2022, Version 2

2. Justification

2.1. Contexte et informations générales

Il existe d’importantes lacunes en matière d’information, malgré les besoins urgents dans le secteur de l’EHA. Pour exemple, les taux d’échec des forages sont élevés dans la partie nord du pays. Une meilleure connaissance de l’étendue et le niveau des eaux souterraines dans le nord du Mali et dans la boucle du Niger permettra de mieux orienter les partenaires sur l’implantation des ouvrages hydrauliques et de contribuer à réduire les pertes de ressources déjà insuffisantes pour la réponse humanitaire EHA au Mali à travers des forages négatifs (débits faible ou niveau de salinité élevé). Aussi, les zones plus affectées par les inondations varient d’une année à l’autre (Tombouctou avec 24% des sinistrés du pays en 2019, Ségou avec 57% en 2020 et Ménaka avec 62% en 2021). Une meilleure connaissance des principaux hotspots de vulnérabilité face aux inondations permettra une meilleure analyse des besoins et un travail de préparation basé sur les risques. La problématique des sites aurifères prend de plus en plus d’ampleur au Mali avec le risque de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par utilisation du mercure et du cyanure. A cela s’ajoute la pollution liée aux activités de pêche. Cependant, il manque de données pouvant éclairer l’impact de ces activités sur la pollution des eaux.

C’est ainsi que, sur la base d’une étude similaire réalisée par REACH en Irak à travers des outils de télédétection, est initiée la présente évaluation afin de mieux accompagner les acteurs humanitaires à produire les projections sur le nombre de personnes dans le besoin (PiN). Pour pallier à cet enjeu, ce partenariat avec REACH, initiative conjointe d’ACTED, UNOSAT et IMPACT, vise ainsi à informer la pluralité des acteurs humanitaires dans le but de renforcer la redevabilité de leurs interventions vis-à-vis des bénéficiaires par le biais d’une meilleure compréhension des urgences et une priorisation de la réponse. En partenariat avec le cluster EHA, REACH a déjà réalisé une revue des données secondaires (SDR) visant à fournir une vue d’ensemble des données actuelles disponibles, ainsi qu’à identifier les informations manquantes prioritaires et une évaluation ménage multisectorielle des besoins (MSNA) en 2021, permettant notamment un soutien pour un calcul de PIN sectoriel fiable. Dans ce contexte, des analyses exécutées par le biais des outils de télédétection permettront d’enrichir et de compléter le SDR et l’évaluation MSNA dans le but de mieux informer les acteurs humanitaires et de renforcer les capacités des acteurs EHA, à la fois à soutenir les services techniques gouvernementaux et à assister la population touchée par la crise.

L’évaluation sera exécutée sur les régions de la boucle, du delta et des affluents du fleuve Niger à partir des techniques de télédétection et de l’analyse spatiale. Les données collectées dans le cadre du MSNA prévu en 2022, pourront compléter ces analyses.