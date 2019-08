Termes de Référence de la Recherche, 3 Frontières – Evaluation préliminaire des besoins dans la région du Liptako-Gourma REG1903a – Niger, Mali, Burkina Faso (Juillet 2019, V1)

2.1. Justification

Caractérisée par des épisodes de violence envers les populations civiles, la crise qui affecte aujourd’hui la région du LiptakoGourma (à la frontière du Mali, du Burkina Faso et du Niger) a causé le déplacement de plus de 235 000 personnes dans la région. La prolongation et l’intensification de cette crise, caractérisée par des conflits intercommunautaires et exploitée par des groupes armés non-étatiques, a un impact direct sur la capacité des populations à satisfaire leurs besoins vitaux.

Les déplacements et le climat d’insécurité se traduisent en effet par une aggravation des défis préexistants pour les populations résidant dans la zone, notamment en termes d’accès aux ressources et aux moyens de subsistance. Entre 2015 et 2018, le nombre d’individus faisant face à l’insécurité alimentaire a augmenté de plus de 60% (875 000 personnes en 2018) signalant la dégradation de la situation humanitaire dans le Liptako-Gourma pour les populations déplacées et non déplacées.

Les acteurs de la communauté humanitaire font toutefois face à des lacunes d’information importantes sur l’étendue, la nature et la sévérité des besoins, affectant leur capacité à répondre adéquatement à la crise humanitaire qui affecte la région. Ces défis sont tributaires d’un contexte sécuritaire caractérisé par des attaques ciblant les populations civiles et les intervenants humanitaires qui limitent l’accès aux populations affectées dans les trois pays concernés. Afin de répondre à ces lacunes et ainsi de soutenir la réponse humanitaire dans la région, REACH propose d’effectuer un suivi de la situation humanitaire à travers une approche intégrée des besoins dans la zone transfrontalière. Cette approche répond à une volonté émergente de coordination entre les acteurs humanitaires des trois pays afin d’adapter la réponse au contexte dynamique de la crise.

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre de ce suivi de la situation humanitaire à l’échelle de la région. A partir d’une revue et compilation de données secondaires disponibles ainsi que des entretiens avec des informateurs clés, l’évaluation a pour objectif de fournir un aperçu préliminaire de la situation et des besoins des populations déplacées et non déplacées.

Elle servira ainsi de point de référence pour la réalisation d’évaluations trimestrielles et mensuelles permettant de rendre compte de l’évolution des besoins dans la zone. Ce faisant, cette évaluation préliminaire contribuera aussi à l’élaboration d’une méthodologie adaptée à ce contexte dynamique et contraignant en termes d’accès aux populations.