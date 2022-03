Taoudéni célèbre le mois de la femme

Les femmes de la région de Taoudéni ont célébré le mois de la femme le lundi 14 mars sous le thème « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ». À Tombouctou, où sont basées les autorités administratives de Taoudéni, une conférence débat sur ce thème, une exposition du savoir-faire des femmes de Taoudéni ainsi qu’une prestation musicale d’artistes locaux ont été les temps forts de cette célébration.

Avec près de 200 participants dont 150 femmes issues de plusieurs organisations et associations féminines de la région, l'évènement était une opportunité pour les femmes leaders de la région de sensibiliser l'opinion sur les conditions précaires des femmes nomades et sédentaires de cette zone. Il a également permis d'établir un bilan sur les progrès réalisés par celles-ci en termes d'égalité des chances dans tous les domaines. « Il est impératif que tous les Maliens, notamment les femmes se donnent la main pour la refondation de notre pays. Je vous invite à plus de rigueur dans vos actions quotidiennes, pour mieux supporter l'autonomisation des femmes et leur pleine participation dans les instances de prise de décision » a souligné Bollé Maouloud BABY, Directeur de Cabinet du Gouverneur de la région de Taoudéni dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture. Celle-ci a notamment réuni le Directeur Régional de la Promotion de la Femme de la Famille et de l'Enfant (DRPFEF) ainsi que les partenaires techniques et financier dont la MINUSMA.

Echanger autour des questions cruciales et promouvoir le savoir-faire local

Deux heures durant, les femmes de Taoudéni ont exprimé leurs inquiétudes face à la situation sécuritaire dans la région. « Peu d'entre nous sont alphabétisées. Tous ce que nous savons faire, c'est transformer nos produits locaux et les vendre dans les foires hebdomadaires et cela devient de plus en plus difficile avec l'insécurité grandissante. Nous interpellons donc les autorités du Mali sur notre situation, afin que nous puissions vivre et nous épanouir avec le peu de moyens dont nous disposons, » a réclamé Nana BOUMAMA, femme leader de Taoudéni.

Les artisanes de Taoudéni ont exposé des échantillons de leurs produits transformés pour montrer leur savoir-faire. Cette activité de transformation est la principale source de revenus pour ces femmes en grande partie nomades. « Nous sommes le pilier de ce monde et nous devons continuer à l'être en travaillant sans relâche pour assurer notre autonomie financière, » a déclaré Mme Maiga Aziza Mint MOHAMED, ancienne Députée de Tombouctou.

Pour sa part Sidi Mohamed TOURE, Directeur de la DRPFEF, a remercié la MINUSMA pour son appui à l'organisation de cette journée. Un appui qui est conforme à la Résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité de l'ONU et son agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui veille à l'inclusion d'une perspective genre dans les processus de paix par exemple.