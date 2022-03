Suivi des Mouvements de Transhumance (TTT) : Région de Kayes (Mali) — Suivi des flux (comptage) — Tableau de bord #3 (Collecte de données: Novembre 2021 – Janvier 2022), mars 2022

Le système d’élevage transhumant, est une pratique ancestrale dans toute l’Afrique de l’Ouest et particulièrement au Mali où elle est confrontée à des facteurs de vulnérabilité (crise sécuritaire, faible pluviométrie, compétition sur les ressources naturelles) qui menacent sa durabilité, fragilisent ses capacités d’adaptation et provoquent des tensions entre communautés qui résultent parfois en des conflits meurtriers.

Afin de mieux comprendre les tendances des mouvements transhumants et l’impact des fragilités sur les communautés transhumantes, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des déplacements (DTM), a déployé depuis juillet 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022 l’outil de suivi de la transhumance (Transhumance Tracking Tool - TTT) en collaboration avec l'ONG Tassaght, organisation pastorale membre du Réseau Bilital Maroobe (RBM) et bénéficiant d'une grande expertise quant au suivi des mouvements de transhumance au Mali.

Ce projet de «Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne» est mis en œuvre conjointement par l’OIM et la FAO et financé par le fond de consolidation de la paix du Secrétaire Général des Nations Unies (PBF). L’outil de suivi des flux permet d'estimer le nombre d'éleveurs transhumants et d'animaux en transhumance sur une période et localisation données. Dans le cadre du suivi des flux, six points de comptage ont été retenus au Mali : Séguéla, Djélébou dans le cercle de Kayes; Kremis dans le cercle de Yélimané; Gavinane dans le cercle de Nioro; Korongo et Falou dans le cercle de Nara.

Les résultats de l’enquête ont montré que cette période est caractérisée par la fin des récoltes au Mali et des mouvements de retour vers le Mali, après que les éleveurs sont allés en Mauritanie plus tôt dans l'année pour la recherche de la cure salé. Raison pour laquelle la Mauritanie est le principal pays de provenance des transhumants observés aux points de comptage au courant de la période de l’enquête (100%), dont principalement les régions de Hodh El Gharbi (50%), Assaba (20%), Hodh Ech Chargi (12%); Ils avaient pour destinations principales le Mali (100%), dont les régions de Kayes (63%) et Koulikoro (37%). Tous les transhumants observés étaient principalement des nationaux du Mali et de la Mauritanie avec une grande majorité de maliens (63%).