Suivi de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso - Aperçu de la situation régionale (Mars 2020)

Contexte

La population de la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso (région du Liptako-Gourma), affectée par des défis structurels et climatiques subit depuis la crise sécuritaire malienne de 2012 un climat d’insécurité du fait de la présence de groupes armés, la criminalité et les tensions entre les communautés1 . La situation sécuritaire s’est encore dégradée à partir de 2018, intensifiant les déplacements de populations et la zone compte désormais plus d’un million de personnes déplacées internes (PDI) depuis la fin de l’année 2019 et 100 000 réfugiés2 . La fourniture de l’assistance humanitaire est soumise à de multiples aléas et l’accessibilité aux populations affectées reste difficile dans certaines localités en raison des conditions géographiques et climatiques difficiles, la situation sécuritaire et des mesures liées à l’état d’urgence décrété dans les départements en crise.

Cet accès humanitaire limité est l’un des facteurs à l’origine des lacunes d’information importantes sur l’étendue, la nature et la sévérité des besoins. Afin de pallier le manque d’information sur ces localités, REACH bénéficie du financement de l’ Office of U.S Foreign Disaster Assistance (OFDA) et réalise depuis janvier 2020 un suivi des besoins humanitaires multisectoriels (suite à une phase pilote au mois de novembre)3 . Cet aperçu de la situation présente les principaux résultats de ce suivi effectué au premier trimestre 2020 au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Résultats clés

• L’insécurité a eu un impact très important sur les besoins des populations dans cette zone déjà fragilisée par les aléas climatiques et structurels. Les considérations sécuritaires ont été rapportées par les IC comme le principal frein à l’accès à la nourriture et aux services surtout dans les localités évaluées dans les régions de Centre-Nord, Mopti, Sahel,Tillabéri et Nord, tandis que les défis structurels ont plus particulièrement constitué une barrière pour l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation dans les régions de Gao et de Tahoua. • D’après les IC, cette insécurité est aussi à l’origine de la présence de déplacés qui exacerbe les besoins en raison de la pression accrue sur les infrastructures déjà limitées. De plus, les déplacés font partie des groupes de population les plus vulnérables au regard de la perte de leurs moyens de subsistance et de leurs abris plus précaires. • La nourriture, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA) et la santé constituaient les secteurs pour lesquels la population aurait le plus besoin d’interventions selon les IC dans les localités évaluées, ce qui s’explique par l’incapacité de la population à satisfaire ses besoins de base dans ce contexte de crise sécuritaire. Pour illustrer ces constats généraux, les IC ont rapporté qu’au cours du mois précédent4 , la majeure partie de la population : • n’avait pas accès à suffisamment de nourriture dans 73% des localités évaluées, • n’avait pas accès à suffisamment d’eau pour combler les besoins des ménages dans 52% des localités évaluées, • n’avait pas accès à ses moyens de subsistance habituels dans 49% des localités évaluées, • n’avait pas accès à des services éducatifs dans 47% des localités évaluées et à des services de santé dans 20% des localités évaluées