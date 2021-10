Suivi de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger - Aperçu de la situation au Mali - Régions de Gao, Mopti, Ménaka et Tombouctou (mai 2021)

Contexte

Depuis la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un climat d’insécurité. Principalement due à la présence de groupes armés, mais également à la montée de la criminalité et des tensions entre les communautés, cette situation sécuritaire critique a causé le déplacement de 386 454 personnes déplacées internes (PDI) au Mali d’après les données de la Commission Mouvement de Populations (CMP) datant du 31 mai 2021. Ces déplacements intensifient les besoins humanitaires des populations hôtes et déplacées dans divers secteurs tels que la protection, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), les abris ou encore l’éducation. Cependant, la situation sécuritaire délétère combinée à d’autres facteurs tels que le mauvais état des infrastructures, les limitations de circulation liées à l’état d’urgence déclaré dans les régions frontalières et les conditions géographiques difficiles limitent l’accès humanitaire. En résulte un déficit d’information important sur l’étendue, la nature et la sévérité de ces besoins. Afin de pallier le manque d’information sur ces localités, REACH bénéficie du financement du Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et réalise depuis janvier 2020 un suivi des besoins humanitaires multisectoriels (suite à une phase pilote au mois de novembre 2019). Cet aperçu de la situation présente les principaux résultats de ce suivi dans les régions de Gao, de Mopti, de Ménaka et de Tombouctou au mois de mai 2021 en plus de l’évolution des principaux résultats dans ces quatre régions entre avril et mai 2021.