Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on Mali [EN/FR]

Stéphane Dujarric, Spokesman for the Secretary-General

The Secretary-General strongly condemns yesterday’s Improvised Explosive Device (IED)/mine attack against a convoy of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), in which two Egyptian peacekeepers were killed and nine others were injured. The attack took place approximately 62 km north-east of Gao, in northern Mali.

The Secretary-General expresses his deepest condolences to the families of the victims, as well as to the Government and people of Egypt, whose soldiers continue to pay the highest price in the service of peace in Mali. He wishes a speedy recovery to the injured.

The Secretary-General recalls that attacks targeting United Nations peacekeepers may constitute war crimes under international law.

He calls on the transitional authorities in Mali to spare no effort in identifying the perpetrators of this attack and swiftly bringing them to justice.

The Secretary-General pays tribute to MINUSMA peacekeepers who, with exemplary determination and courage, continue to implement their mandate in extremely challenging circumstances in support of the people of Mali.

********

Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque d’hier à l’engin explosif improvisé/mine contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), qui a coûté la vie à deux Casques bleus égyptiens et fait neuf blessés, également égyptiens. L’attaque s’est produit à environ 62 km au nord-est de Gao, dans le nord du Mali.

Le Secrétaire général exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple d’Égypte, pays dont les soldats continue de payer le plus lourd des tributs au service de la paix au Mali. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

Il réitère son appel aux autorités de transition du Mali afin qu’ils ne ménagent aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire rapidement en justice.

Le Secrétaire général rend hommage aux Casques bleus de la MINUSMA qui, avec détermination et au courage exemplaire, continuent à mettre en œuvre leur mandat dans des circonstances extrêmement difficiles pour soutenir le peuple malien.