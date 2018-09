Situation épidémiologique de la 37ème semaine de l’année 2018

La situation épidémiologique de la 37ème semaine a été caractérisée par une épidémie de rougeole dans les districts sanitaires de Bougouni et de Kalaban Coro. les ripostes vaccinales font état de de 334 enfants de 9 mois à 14 ans vaccinés dans l’aire de santé de Kabala (District sanitaire de Kalaban Coro), soit une couverture vaccinale de 116,78% et 1520 enfants de 6 mois à 5 ans vaccinés dans l’aire de santé de Méridiéla (District sanitaire de Bougouni), soit une couverture vaccinale de 25% à la deuxième journée de vaccination. Télécharger le bulletin et la situation épidémiologique pour plus de détails