Situation épidémiologique de la 24ème semaine de l’année 2018

La situation épidémiologique de cette semaine a été caractérisée par une accalmie sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, il faut noter dans le cadre de la surveillance de maladie à Virus Ebola, la poursuite du contrôle au niveau de douze (12) cordons sanitaires, y compris celui de l’Aéroport International Président Modibo KEITA- Sénou : 1 041 passagers dans 118 véhicules et 5 613 passagers dans 86 aéronefs ont été contrôlés. Télécharger le bulletin et la situation épidémiologique pour plus de détails