Situation épidémiologique de la 23ème semaine de l’année 2018

La situation épidémiologique de la semaine a été caractérisée par une augmentation du nombre de cas suspects de rougeole dans le district sanitaire de Sagabary. La vaccination de riposte contre la rougeole fait état de 113 enfants de 9 à 59 mois vaccinés, soit une couverture de 1,34% dans le district sanitaire Sagabary. Par ailleurs, Aucun cas suspect de maladie à Virus Ebola n’a été notifié. Il faut noter dans le cadre de la surveillance de maladie à Virus Ebola, la poursuite du contrôle au niveau de douze (12) cordons sanitaires, y compris celui de l’Aéroport International Président Modibo KEITA- Sénou : 3 952 passagers dans 354 véhicules et 5 512 passagers dans 80 aéronefs ont été contrôlés. Télécharger le bulletin et la situation épidémiologique pour plus de détails