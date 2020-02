Situation des droits de l’homme au Mali : Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali (A/HRC/43/76)

Le Gouvernement malien a adopté un projet de loi prolongeant jusqu’au 2 mai 2020 le mandat des députés ; il a justifié ce report par l’évaluation de la situation politique et de la sécurité du pays qui révèle la persistance de difficultés et de contraintes ne permettant pas la tenue d’élections législatives régulières et transparentes. L’Expert indépendant note que, le 27 juin 2019, l’Assemblée nationale a voté cette deuxième prorogation du mandat des députés et que la Cour constitutionnelle a confirmé sa constitutionnalité le 3 juillet.

L’Expert indépendant note que le Conseil de sécurité, qui a entrepris sa quatrième mission au Mali du 22 au 24 mars 2019, est très mobilisé sur la situation qui prévaut dans le pays et a prorogé pour un an le mandat de la MINUSMA, par sa résolution 2480 (2019) adoptée le 28 juin 2019, ainsi que le régime de sanctions ciblées concernant le Mali, par sa résolution 2484 (2019) adoptée le 29 août 2019. L’engagement renforcé des instances régionales et sous-régionales est le bienvenu. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu un sommet extraordinaire le 14 septembre 2019 afin d’examiner les mesures nécessaires pour améliorer la situation en matière de sécurité dans la région du Sahel et en Afrique de l’Ouest en général, et a adopté un plan d’action en 8 points. Le Président de la CEDEAO a indiqué que la gestion de la sécurité au Mali et dans les pays voisins nécessitait que tous les États de la CEDEAO soient impliqués. Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a mené, en novembre 2019, une mission sur le terrain avec le Comité politique et de sécurité de l’Union européenne pour évaluer la situation dans la région et déterminer le soutien nécessaire à la promotion de la paix et de la sécurité et à la stabilisation de la région du Sahel.