Situation des droits de l’homme au Mali (A/HRC/49/94) (Advance Unedited Version)

Conseil des droits de l’homme Quarante-neuvième session 28 février-1er avril 2022 Point 10 de l’ordre du jour Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Le présent rapport, soumis conformément à la résolution 46/28 du Conseil des droits de l’homme, adoptée le 24 mars 2021, couvre la période du 25 mars au 31 décembre 2021. Le rapport se fonde notamment sur les informations mises à la disposition de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, Alioune Tine, lors de sa sixième visite au Mali du 26 juillet au 5 août 2021. Ces informations ont été fournies par le Gouvernement malien, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et les organismes des Nations Unies, ainsi que d’autres sources, provenant des organisations de la société civile.

I. Introduction

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 46/28 du Conseil des droits de l’homme, adoptée le 24 mars 2021, dans laquelle le Conseil a prorogé d’un an le mandat de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali en vue d’aider les autorités de transition maliennes dans leurs efforts de promotion et de protection des droits humains et dans laquelle le Conseil a demandé à l’Expert indépendant de lui présenter un rapport à sa quarante-neuvième session.

Dans le présent rapport, qui couvre la période du 25 mars au 31 décembre 2021, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, Alioune Tine, rend compte de sa sixième visite au Mali, du 26 juillet au 5 août 2021. Il se fonde sur des informations mises à sa disposition par les autorités gouvernementales, les organismes des Nations Unies opérant dans le pays, des organisations nationales et internationales travaillant sur les questions humanitaires et les droits humains, ainsi que sur des témoignages d’associations et de familles de victimes.

L’Expert indépendant tient à remercier le Gouvernement malien d’avoir facilité son séjour dans le pays et de lui avoir accordé l’accès à tous les responsables nationaux et locaux qu’il a demandé à rencontrer. Lors de sa sixième visite, l’Expert indépendant a notamment rencontré le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Ministre de la défense et des anciens combattants, le Ministre de la justice et des droits de l’homme, le Ministre de la refondation de l’État chargé des relations avec les institutions, le Ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Président de la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que des représentants des autorités judiciaires.

L’Expert indépendant a également rencontré des représentants d’organisations de la société civile, y compris d’associations de victimes de l’esclavage par ascendance et d’associations luttant contre cette pratique, d’organisations non gouvernementales, et des représentants du corps diplomatique et des organismes des Nations Unies.