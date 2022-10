Situation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2022/731)

I. Introduction

1. Par sa résolution 2640 (2022) du 29 juin, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2023 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et a prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à ladite résolution. Le présent document décrit les faits nouveaux survenus au Mali depuis la publication du précédent rapport (S/2022/446), en date du 2 juin 2022.

II. Événements politiques marquants

2. La période de référence s’est caractérisée par des progrès politiques importants au regard des priorités stratégiques de la MINUSMA. L’accord entre les autorités maliennes et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la prolongation du calendrier de la transition a permis la levée partielle des sanctions imposées au Mali et la reprise du processus de réforme. La tenue de la réunion de décision de haut niveau tant attendue a conduit à un consensus entre les parties sur les principaux aspects en suspens du processus de paix. Dans le centre du pays, alors que l’insécurité continue de compromettre la restauration de l’autorité de l’État, l’adoption par le Gouvernement de la stratégie de stabilisation des régions du Centre a constitué une étape importante. Sa mise en œuvre intégrale permettrait d’apporter une réponse globale à la situation actuelle.

A. Transition politique

3. Dans son communiqué final, publié à l’issue de sa soixante et unième session ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a pris note du calendrier de transition soumis par les autorités maliennes, lequel prolonge la transition jusqu ’à la fin mars 2024. Elle a décidé, sur cette base de lever les sanctions économiques et financières imposées le 9 janvier 2022, tout en maintenant certaines sanctions institutionnelles et des sanctions contre certains individus et groupes. Cette décision a été prise à l’issue de discussions approfondies tenues lors du Sommet extraordinaire de la CEDEAO du 4 juin et des efforts ultérieurs consentis par le Médiateur de la CEDEAO pour le Mali (l’ancien Président du Nigéria, Goodluck Ebele Jonathan) et le comité local de suivi de la transition (composé de l’Union africaine, de la CEDEAO et de la MINUSMA) pour concilier la demande du Mali de prolonger la transition de 24 mois et les déclarations antérieures de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement à ce sujet.

4. La marche à suivre convenue s’inscrit dans le contexte d’un décret du 6 juin signé par le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, officialisant une prolongation de la transition pour une période de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cette prolongation a été critiquée par la Commission de la CEDEAO et certaines parties prenantes maliennes comme étant unilatérale, mais elle a cependant été assortie d’une série de décisions des autorités de transition. Le 10 juin, le Président de la Transition a publié un décret portant création d’une commission chargée d’élaborer et de soumettre un avant-projet de constitution qui sera examiné par le Conseil des ministres plus tard en 2022. Nommés le 29 juin, ses 25 membres, dont 5 femmes, ont entamé une série de consultations avec un large éventail de parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et les mouvements signataires. Ils ont également tenu, dans les capitales régionales, des consultations avec les forces vives composées en particulier de représentantes et représentantes des partis politiques, de la société civile et des groupes armés participant au processus de paix, avec le soutien logistique de la MINUSMA, ainsi que dans le district de Bamako.

5. L’adoption le 17 juin de la Loi électorale par le Conseil national de transition (115 membres sur 121 ayant voté pour) a représenté un autre jalon important. Le Président de la Transition a promulgué la Loi le 24 juin. À l’exception du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques, qui a contesté la nouvelle loi pour des raisons de procédure et de fond, les acteurs politiques et les membres de la société civile, ainsi que les mouvements signataires, l’ont saluée, soulignant l’approche inclusive adoptée par le Conseil. Il est à noter que certaines dispositions du texte, notamment celles relatives au mode de scrutin majoritaire, devraient faciliter la représentation des femmes à l’Assemblée nationale, conformément à la loi malienne n° 2015-052 par laquelle un quota minimum de 30 % de femmes a été instauré dans les institutions nationales. Du 12 juillet au 2 septembre, le Conseil, avec le soutien de la MINUSMA et de l’équipe de pays des Nations Unies, a diffusé la Loi électorale dans les 19 régions et dans le district de Bamako.

6. Le 28 juin, le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a également convoqué une réunion du cadre de concertation nationale sur la réforme et les processus électoraux. Plusieurs chefs de partis politiques ont assisté à la réunion, estimant qu’il s’agissait d’une initiative opportune pour favoriser le dialogue. Mécanisme établi de longue date pour les questions électorales, le cadre de concertation ne s’était pas réuni depuis le 4 mars 2021. De plus, son format a été élargi par une décision ministérielle du 22 juin, afin d’y inclure des discussions sur les réformes politiques et institutionnelles.

7. Parallèlement, le 17 juin, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé une réunion avec le comité local de suivi de la transition pour discuter du mécanisme de suivi du retour à l’ordre constitutionnel. Le 22 juin, un arrêté ministériel conjoint a été signé, portant création de la Commission de suivi du calendrier des réformes politiques et institutionnelles sous l’égide du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation. La Commission est co nstituée d’un mécanisme à deux niveaux : le Comité directeur qui doit se réunir tous les mois et comprendra les ministres maliens compétents et des représentantes et représentants de la CEDEAO, de l’Union africaine et de la MINUSMA, et le Comité technique, qui doit se réunir chaque semaine et est composé d’experts et expertes des entités susmentionnées. Les rapports d’activité de la Commission guideront les décisions futures de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

8. Les 23 et 24 juin, le Médiateur de la CEDEAO s’est rendu à Bamako pour évaluer les progrès réalisés sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel, notamment le mécanisme de suivi du respect du calendrier électoral. À la suite des discussions avec le Médiateur, il a été convenu que le mécanisme de suivi envisagé serait assorti de visites régulières du Médiateur et complété par la réactivation du groupe d’appui et de suivi de la transition dirigé par l’Union africaine, la CEDEAO et le Mali.

9. La visite du Médiateur et son rapport y afférent ont servi de base aux décisions prises lors de la soixante et unième session ordinaire tenue à Accra. À cette occasion, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a pris note des progrès accomplis par le Mali, approuvé le mécanisme conjoint de surveillance et de suivi du respect du calendrier de transition et décidé de lever les sanctions économiques et financières qui étaient en vigueur depuis le 9 janvier 2022. Les sanctions individuelles imposées le 7 novembre 2021 et la suspension du Mali des instances décisionnelles de la CEDEAO ont été maintenues dans l’attente de nouveaux progrès relatifs à la transition. La Conférence a en outre réaffirmé que, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et à la Charte de la transition, aucun membre des autorités de transition ne serait autorisé à participer aux élections organisées pour rétablir l’ordre constitutionnel.

10. Après la session, les activités visant à rendre opérationnelle l’Autorité indépendante de gestion des élections se sont poursuivies. Le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a consulté les partis politiques, le 21 juillet, et des représentantes et représentants de la société civile, le 22 juillet, afin de discuter des procédures de nomination des membres du conseil d’administration de la Haute Autorité. Toutefois, en l’absence de consensus sur les modalités de sélection, le Ministère a procédé à un tirage au sort pour les 15 sièges et, le 22 août, des représentantes et représentants de partis politiques et d’organisations de la société civile ont été présélectionnés. Certains grands partis politiques ont refusé de participer au tirage au sort au motif que la méthode choisie était contraire à la Loi électorale.

11. La Commission de suivi du calendrier des réformes politiques et institutionnelles a également été inaugurée le 21 juillet à Bamako, en présence du Médiateur de la CEDEAO, avec la tenue d’une première réunion du Comité directeur.

Le Comité technique, quant à lui, a tenu sa première réunion le 25 août et le Comité directeur a convoqué sa deuxième session le 31 août. En outre, le groupe d’appui et de suivi a tenu sa troisième réunion le 6 septembre à Lomé.

12. Conformément aux recommandations des Assises nationales de la r efondation, les autorités de transition ont engagé un programme de réformes plus large, qu ’elles jugent nécessaire pour remédier aux carences présentes depuis longtemps dans la gouvernance du pays. Il s’agit notamment de l’adoption, le 15 juin, du cadre stratégique révisé pour la reconstruction de l’État (2022-2031) et de son plan d’action connexe pour 2022-2026. Le 29 juin, le Président de la Transition a formé un comité indépendant de suivi et d’évaluation chargé d’assurer le suivi des recommandations issues des Assises nationales. Le comité, composé de 34 membres, dont 6 femmes, a officiellement pris ses fonctions le 19 juillet. En outre, le 21 juillet, le Président de la Transition a signé un décret portant agrandissement de la composition du Conseil national de transition, lui ajoutant 26 sièges, conformément à la Charte révisée de la transition, qui avait été approuvée en février 2022.

13. Le 22 août, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a été nommé Premier Ministre par intérim. Cette décision a suivi l’annonce faite, le 13 août, que, pour raisons de santé, le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga se retirait en congé de maladie.