Situation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2022/446)

I. Introduction

1. Dans sa résolution 2584 (2021), le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2022 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et a prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à la résolution. On trouvera dans le présent rapport les principaux faits survenus au Mali depuis la publication du précédent rapport (S/2022/278), en date du 30 mars 2022.

II. Principaux faits nouveaux

A. Transition politique

2. Les efforts pour parvenir à un accord avec les autorités nationales sur la prolongation de la période de transition se sont poursuivis. Ces efforts étaient menés sous la conduite du Médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour le Mali, avec l’appui du comité local de suivi, qui est composé du Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali et Chef de la MINUSMA et des représentants de la CEDEAO et de l’Union africaine. Au sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le 25 mars, il a été décidé de maintenir les sanctions imposées le 9 janvier, et les autorités de transition ont été exhortées à respecter le calendrier de 12 à 16 mois recommandé par le Médiateur pour la prolongation de la période de transition. Il a également été décidé de poursuivre le dialogue en vue de parvenir à un accord pour assurer la levée progressive des sanctions et d’envoyer le Médiateur au Mali pour mener à terme les discussions sur le calendrier.

3. La proposition du Médiateur de prolonger la transition jusqu’à 16 mois s’appuyait sur les discussions tenues dans le cadre du groupe de travail technique mis en place par les autorités maliennes avec la participation d’experts de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations Unies. En réponse, les autorités de transition ont réaffirmé que le processus électoral ne pouvait être mené en moins de 24 mois. Dans un communiqué daté du 6 avril, le Gouvernement de transition a déploré la décision prise par la CEDEAO de maintenir les sanctions malgré l’arrêt de la Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine demandant la levée des sanctions financières. La CEDEAO et le Mali ont réaffirmé leur désir de parvenir à une solution convenue d’un commun accord. Dans ce contexte, le comité local de suivi œuvre activement à faire évoluer la situation, notamment en tenant une réunion le 9 mai avec le Président de la transition et en ayant des échanges réguliers avec les dirigeants régionaux. Par ailleurs, les autorités maliennes ont sollicité l’appui du Togo pour faciliter le dialogue avec la CEDEAO et pour aider à remobiliser l’appui des acteurs régionaux et internationaux en vue de parvenir à un accord sur un calendrier pour mener à terme la transition, avec pour objectif l’organisation d’élections libres et crédibles et le retour à l’ordre constitutionnel. Le projet de loi électorale a été soumis au Conseil national de transition pour adoption.

4. Le programme de réforme issu du dialogue national n’a guère progressé.

Toutefois, le 20 avril, le Président de la transition a signé un décret portant création d’un comité indépendant de 15 membres chargé de mettre en œuvre les recommandations issues du dialogue national sur les réformes (Assises nationales de la refondation).

5. Pour faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action du Gouvernement, le 21 avril, le Conseil national de transition a demandé au Premier Ministre de fournir à ses membres des précisions sur : a) la situation en matière de sécurité ; b ) la tenue des élections et le calendrier ainsi que les négociations y afférentes avec la CEDEAO ; c) la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national ; d) la pleine application de l’Accord de paix ; et e) le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Dans sa réponse, le Premier Ministre a confirmé l’intention du Gouvernement d’insister sur le calendrier de transition de 24 mois et de mettre l’accent sur la sécurité ; le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ; la révision de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ; la restructuration territoriale et l’extension de l’autorité de l’État ; la révision constitutionnelle et l’opérationnalisation du nouvel organisme de gestion des élections. En ce qui concerne la MINUSMA, il a déclaré que le Gouvernement prévoyait un renouvellement de son mandat sans changement significatif.

6. Tout au long de la période considérée, le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment par l’intermédiaire du comité local de suivi, a maintenu des consultations régulières avec les autorités de transition, les acteurs politiques et de la société civile concernés, ainsi que la CEDEAO et les acteurs régionaux, afin d ’aider à sortir de l’impasse institutionnelle. En ce qui concerne les élections, la MINUSMA continue d’appuyer les activités de sensibilisation, de renforcement des capacités et d’éducation civique et électorale en vue d’assurer une plus grande participation des populations aux opérations électorales, l’accent étant mis en particulier sur les femmes, en plus d’apporter des compétences techniques aux institutions concernées.