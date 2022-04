Situation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2022/278)

I . Introduction

1 . Dans sa résolution 2584 (2021), le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2022 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et a prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à ladite résolution. Le présent document décrit les principaux faits survenus au Mali depuis la publication du précédent rapport (S/2021/1117), en date du 4 janvier 2022.

II . Principaux faits nouveaux

2 . Au cours de la période considérée, des divergences ont persisté entre les parties prenantes maliennes et entre le Gouvernement de transition et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au sujet du calendrier de la transition, ce qui a abouti à l’imposition par la CEDEAO de nouvelles sanctions économiques et financières, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les États membres de la CEDEAO et le Mali. Ces événements ont suivi la conclusion, fin décembre 2021, d’une vaste campagne de consultations nationales sur les réformes, qui ont notamment abouti à la recommandation de prolonger la transition pour une période de six mois à cinq ans. La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali est suspendue, mais des efforts se sont poursuivis en vue de la finalisation d’une stratégie politique globale pour le centre du Mali. Parallèlement, le Gouvernement de transition a continué à prendre des mesures pour revoir et élargir les partenariats internationaux du Mali, compte également tenu du retrait de l’opération Barkhane et du groupement de forces Takuba du Mali.

A. Transition politique

3 . Conformément à son programme politique, le Gouvernement de transition a procédé à la tenue des consultations nationales, qui serviront de base au lancement de réformes politiques et institutionnelles visant à régler les causes profondes des crises récurrentes au Mali et à déterminer le calendrier de la tenue des élections et de la conclusion de la période de transition. Convoquées du 11 au 30 décembre 2021 au niveau des cercles, des communes et du pays, les consultations nationales ont abouti à des recommandations de réformes politiques, institutionnelles et de réformes de gouvernance de grande envergure, couvrant l’accès aux services de base, la protection des droits humains, la lutte contre la corruption, la mise en œuvre accélérée des volets clés de l’Accord de paix, la mise en place d’un organe unique de gestion des élections et l’extension du calendrier de la transition.

4 . Si les participantes et participants au dialogue national et d’autres parties prenantes importantes, notamment les partis politiques et les groupes de la société civile, se sont félicités de ses résultats, d’autres parties prenantes les ont en revanche critiqués. Parmi ces dernières, citons : le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, composé principalement de partis de l’ancienne majorité présidentielle ; la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko ; une coalition de groupes de la société civile connue sous le nom de « Synergie 22 ». Dans des déclarations distinctes, ces groupes ont rejeté le calendrier électoral proposé, affirmant qu’il violait la Charte de la transition et n’avait pas été discuté avec les parties prenantes concernées, et ont exhorté les autorités à permettre un retour à l’ordre constitutionnel en publiant un calendrier électoral réaliste. Dans un communiqué publié le 1er janvier par le Cadre stratégique permanent, les mouvements signataires de l’Accord ont annoncé que puisqu’ils n’avaient pas participé aux consultations nationales, ils n’étaient pas liés par les recommandations auxquelles elles avaient abouti.

5 . Dans ce contexte et conformément aux décisions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO à sa soixantième session ordinaire qui s’est tenue le 12 décembre 2021, le Ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s’est rendu à Accra, le 31 décembre, pour présenter au Président de la Conférence, le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, les résultats des consultations nationales et une proposition de prolongation de la transition pour une période de cinq ans. Étant donné que la proposition faite par le Mali ne répondait pas aux attentes de la CEDEAO qui escomptait une brève prolongation de la période de transition, la Conférence a dépêché le Médiateur de la CEDEAO à Bamako, le 5 janvier 2022, pour qu’il fasse entendre aux autorités de transition la nécessité de soumettre un calendrier électoral révisé. Peu de progrès ayant été réalisés à cet égard, le 9 janvier, la Conférence a convoqué, à Accra, un sommet extraordinaire sur la situation au Mali. Jugeant inacceptable la proposition malienne d’un calendrier de cinq puis quatre ans, la Conférence a notamment décidé d’imposer de nouvelles sanctions économiques et financières, y compris : la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les États membres de la CEDEAO et le Mali ; la suspension de transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, avec certaines exceptions visant à éviter des répercussions négatives sur la population ; le gel des avoirs du Mali et des entreprises publiques dans les banques centrales et commerciales des États membres de la CEDEAO ; la suspension de l’aide financière au Mali, ainsi que des transactions financières avec ce pays. Elle a également décidé de rappeler tous les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO à Bamako pour des consultations et a immédiatement activé la Force en attente de la CEDEAO. Une session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), tenue plus tôt dans la journée, avait contribué à la décision de la Conférence.

6 . Ces événements ont occupé le devant de la scène publique au Mali. Dans un communiqué publié le 9 janvier, le Gouvernement de transition a fermement condamné les décisions de la CEDEAO et de l’UEMOA, qu’il a qualifiées « d’inhumaines, illégales et illégitimes ». Sur la base du principe de réciprocité, il a fermé ses frontières terrestres et aériennes aux États membres de la CEDEAO et rappelé ses ambassadeurs des États membres de la CEDEAO. Tout en se déclarant prêt à dialoguer avec la CEDEAO, le Gouvernement malien a souligné qu’il prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour contrer les sanctions et il a mis au point un plan national de riposte, articulé autour de mesures diplomatiques, économiques, sociales et juridiques. Le 21 février, il a annoncé qu’il avait déposé deux plaintes auprès de la Cour de justice de l’UEMOA concernant la légalité des sanctions financières et monétaires contre le Mali. En outre, plusieurs acteurs politiques, sociaux, religieux et acteurs de la société civile ainsi que des syndicats, y compris ceux qui avaient auparavant critiqué les autorités de transition, ont publié des communiqués dénonçant les sanctions. En signe de soutien aux autorités de transition, les Maliennes et Maliens de Bamako et de plusieurs régions sont également descendus dans la rue, le 14 janvier, pour protester contre les sanctions.

7 . Au cours des mois de janvier et février, des membres clés des autorités de transition, notamment le Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ont accordé plusieurs interviews aux médias, expliquant la réponse du Gouvernement aux sanctions et réaffirmant leur détermination à mener des réformes exhaustives. En janvier, le Ministre des affaires étrangères s’est rendu en Algérie, en Guinée et en Mauritanie afin de faire connaître les résultats des consultations nationales, de gagner l’adhésion du public à la vision d’avenir du Gouvernement et de renforcer la coopération politico-économique en facilitant la mise en place d’axes commerciaux de substitution, dans le but de contrecarrer l’impact négatif des sanctions.

8 . Le 14 janvier, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a examiné la situation au Mali et a notamment approuvé la décision de la CEDEAO d’imposer de nouvelles sanctions au Mali. Il a également pris note des conclusions des consultations nationales, demandé au Président de l’Union africaine d’engager un dialogue avec les autorités de transition en vue de finaliser un calendrier électoral acceptable d’une durée n’excédant pas 16 mois et demandé à la Commission de mener immédiatement des consultations avec les pays voisins.

9 . Plusieurs initiatives ont été prises pour trouver une issue à l’impasse et au manque de confiance apparent entre le Mali et les partenaires régionaux et internationaux. Le 17 janvier, le Secrétaire général a tenu des consultations directes avec le Président de transition afin de souligner l’importance d’un consensus autour de la voie à suivre. Le 25 janvier, le Président de la Commission de l’Union africaine s’est rendu à Bamako et a tenu des consultations avec les autorités de transition, notamment le Président et le Premier Ministre. À Bamako, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali a maintenu des consultations régulières avec les autorités de transition pour encourager la reprise du dialogue avec la CEDEAO et la soumission d’un calendrier électoral consensuel, notamment par l’intermédiaire du comité local de suivi de la transition composé de représentants de la CEDEAO, de l’Union africaine et de la MINUSMA.

10 . En appui aux décisions de la CEDEAO, le Conseil de l’Union européenne a adopté des sanctions, le 4 février, notamment l’interdiction de voyager et le gel des avoirs, à l’encontre de cinq membres du Gouvernement de transition pour avoir « fait obstruction et compromis l’aboutissement de la transition politique au Mali », à savoir : le Président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw ; le Premier Ministre ; le Ministre de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Wagué ; le Ministre de la réforme de l’État, Ibrahim Ikassa Maïga ; le leader du groupe de la société civile « Yerewolo debout sur les remparts » et membre du Conseil national de transition, Adama Ben Diarra. En réaction, un autre rassemblement en soutien aux autorités de transition, organisé par Yerewolo debout sur les remparts, a eu lieu le 4 février à Bamako. De même, diverses parties prenantes nationales ont publié des communiqués publics critiquant les sanctions de l’Union européenne, qu’elles considèrent comme néfastes compte tenu des problèmes du pays sur le plan politique et en matière de sécurité et comme contraires à l’esprit du dialogue.

11 . Le 31 janvier, lors d’une réunion avec le comité local de suivi, le Gouvernement a annoncé son intention de s’approprier la recherche d’une solution relative à la transition, mettant en place deux groupes de travail aux niveaux politique et technique. Le premier est un groupe de travail de niveau ministériel, présidé par le Ministre des affaires étrangères et composé de représentants du Ghana, de la Mauritanie, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo, ainsi que de l’Union africaine, de la CEDEAO et de la MINUSMA, qui a pour objectif de faciliter le dialogue entre les parties prenantes concernées. Le second est un groupe de travail technique, chargé d’examiner le projet de calendrier électoral proposé par les autorités de transition. Supervisé par le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, il comprend des experts techniques du Gouvernement, de la CEDEAO, de l’Union africaine et de la MINUSMA. Ces mécanismes consultatifs ont été mis en place quelques jours avant le sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 3 février à Accra, à l’issue duquel la Conférence a confirmé les sanctions imposées au Mali, exhorté les autorités maliennes à proposer un calendrier électoral acceptable et réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à fournir l’assistance technique nécessaire, en collaboration avec l’Union africaine et les Nations Unies.

12 . En conséquence, la CEDEAO a dépêché à Bamako, du 15 au 18 février, une équipe technique dirigée par son Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité et comprenant des experts électoraux. Des experts de la CEDEAO, de l’Union africaine et de la MINUSMA ont travaillé avec leurs homologues maliens pour examiner les activités nécessaires à la tenue d’élections. Les discussions se sont concentrées sur trois domaines clés : l’établissement des priorités concernant les réformes nécessaires à la tenue d’élections ; la détermination d’un calendrier raisonnable pour ces réformes ; la définition des ressources nécessaires pour assurer le respect de ce calendrier. Parallèlement, le Commissaire et le comité de suivi local ont tenu une série de réunions avec les ministères responsables de l’organisation des élections.

13 . Dans le contexte des consultations techniques, le Médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l’ancien Président du Nigéria, Goodluck E. Jonathan, s’est rendu à Bamako, le 24 février, pour évaluer les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un calendrier électoral mutuellement acceptable. Accompagné de membres du comité local de suivi, composé de représentants de la CEDEAO et de l’Union africaine au Mali ainsi que de la MINUSMA, le Médiateur a également tenu des réunions avec les principaux responsables du Gouvernement, y compris le Président de transition. Dans son communiqué du 25 février, le Médiateur a notamment réitéré l’engagement de la CEDEAO à poursuivre le dialogue pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel, pris note de la volonté des autorités de transition de poursuivre le dialogue avec la CEDEAO, souligné que le comité de suivi local et les experts poursuivraient les discussions avec les autorités maliennes.

14 . Le 21 février, le Conseil national de transition a adopté à l’unanimité le projet de loi déposé par le Gouvernement pour modifier la Charte de la transition. Les révisions comprennent : a) l’abolition du poste de vice-président pour éviter un chevauchement des responsabilités avec le ministre de la défense et le ministre de la sécurité ; b) la suppression du plafonnement du nombre de membres du gouvernement ; c) l’augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition pour une plus grande inclusivité ; d) la modification du calendrier de latransition conformément aux recommandations issues des consultations nationales. La loi a été promulguée le 25 février par le Président de transition. La révision de la Charte de la transition a été rejetée par le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, qui a exigé l’ouverture d’un dialogue franc et sincère avec les acteurs politiques avant le 25 mars. Le Cadre a également proposé l’instauration d’une nouvelle transition d’une durée de neuf mois, avec un « chef de gouvernement neutre », la création d’un nouveau Conseil national de transition et l’adoption d’un calendrier électoral consensuel.

15 . La période de référence a également été marquée par des tensions entre le Mali et certains partenaires internationaux. Le 24 janvier, le Gouvernement a demandé le départ des forces danoises, déployées dans le cadre du groupement de forces Takuba, déclarant qu’elles étaient arrivées sans autorisation expresse et en violation des accords existants, une interprétation qui a été contestée par les partenaires bilatéraux concernés. Le 31 janvier, et en réponse à des propos publics tenus par les autorités françaises, le Gouvernement a demandé le départ de l’Ambassadeur de France au Mali dans les 72 heures. Le 17 février, la France et les autres États européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein du groupement de forces Takuba, ainsi que le Canada, ont publié une déclaration annonçant leur « retrait coordonné » du territoire malien. Par ailleurs, certains partenaires bilatéraux ont continué de s’inquiéter de la présence présumée d’une société militaire privée étrangère, opérant aux côtés des forces de sécurité maliennes. Le Gouvernement malien a toujours rejeté ces affirmations, soulignant que les militaires étrangers étaient des instructeurs militaires déployés dans le cadre d’une coopération bilatérale d’État à État.