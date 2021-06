Situation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2021/519)

I. Introduction

1. Dans sa résolution 2531 (2020), le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2021 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et a prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à ladite résolution. Le présent document décrit les principaux faits survenus au Mali depuis la publication du précédent rapport (S/2021/299), en date du 26 mars 2021. Conformément à la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 15 octobre 2020 (S/PRST/2020/10), il comprend également des informations à jour sur les mesures mises en œuvre par la Mission pour soutenir la transition politique en cours dans le pays.

II. Principaux faits nouveaux

2. Après que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition, à savoir, notamment, la publication du calendrier électoral et le lancement des préparatifs des prochaines élections, des bouleversements politiques ont eu lieu pendant la période considérée, marquée par l’arrestation du Président du Gouvernement de transition, Bah N’Daw, et du Premier Ministre, Moactar Ouane, qui ont par la suite été contraints de démissionner. Auparavant, comme suite aux critiques persistantes formulées par des acteurs de la sphère politique et de la société civile, le Gouvernement de transition avait pris des mesures en vue de rendre les processus politiques plus inclusifs. La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (l’Accord) demeure lente et a été occultée par l’assassinat, le 13 avril, du Président de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et Secrétaire général du Mouvement arabe de l’Azawad-Coordination des Mouvements de l’Azawad (MAA-CMA).

Évolution de la situation politique

3. Les acteurs de la sphère politique et de la société civile ont critiqué les autorités de transition pour ce qu’ils considéraient être un manque d’inclusivité et de clarté dans le processus de transition. Le 31 mars, le Président du Gouvernement de transition a pris un décret portant création du Comité d’orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. Ce comité aura un rôle consultatif, à l’appui des réformes politiques et institutionnelles engagées par le Premier Ministre, notamment en ce qui concerne la réorganisation territoriale, la révision de la Constitution et les réformes électorales.

4. Le Comité, composé de 50 membres, dont 10 femmes, comprend des représentantes et représentants du Gouvernement de transition, des partis politiques, des mouvements armés signataires, d’universités, de la société civile, du secteur privé et de syndicats, ainsi que des chefs traditionnels et religieux. Il a tenu sa première réunion le 19 avril 2021. Les femmes représentent 20 % des membres, en deçà des 30 % exigés par la loi. L’ONU et l’Union africaine ont continué de promouvoir la participation des femmes à la transition politique dans le cadre de trois ateliers consacrés à la question.

5. Une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite par l’ancien Président du Nigéria, Goodluck Jonathan, s’est rendue au Mali du 9 au 12 mai. En présence de représentants de la MINUSMA, de l’Union africaine et de la CEDEAO au Mali, la délégation a rencontré des représentants des autorités de transition, de partis politiques, de la société civile et du corps diplomatique ainsi que des chefs religieux. Dans son communiqué final, publié le 12 mai, la CEDEAO a constaté avec satisfaction que des progrès avaient été réalisés et a noté les préoccupations soulevées par certaines parties prenantes concernant la hiérarchisation des priorités dans les réformes, la nécessité de parvenir d’urgence à un consensus sur le choix de la structure de surveillance des prochaines élections, la réorganisation territoriale et la transparence et l’inclusivité dans le processus de transition.

6. Le 14 mai, le Premier Ministre a démissionné. Immédiatement reconduit dans ses fonctions, il a engagé des négociations en vue de former un nouveau gouvernement. Avant le remaniement, à l’initiative du Président du Gouvernement de transition, une série de réunions avaient eu lieu avec des représentants des partis politiques et de la société civile. Lors d’une de ces réunions, tenue le 6 mai entre le Président et le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le Mouvement a demandé la dissolution du Gouvernement de transition et la rectification du processus de transition. Dans ce contexte, le 16 mai, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali et Chef de la MINUSMA et les représentants spéciaux de l’Union africaine et de la CEDAO au Mali ont activement fait participer les acteurs nationaux aux efforts déployés en vue d’apaiser les tensions et de parvenir plus facilement à un consensus sur la voie à suivre.

7. Le 24 mai, le Président du Gouvernement de transition a, par décret, annoncé la formation d’un nouveau gouvernement, dans lequel ont été remplacés les ministres de la défense et de la sécurité, tous deux membres du Comité national pour le salut du peuple, qui avait démis l’ancien Président, Ibrahim Boubacar Keïta, de ses fonctions en août 2020. Le même jour, le Président du Gouvernement de transition, le Premier Ministre et plusieurs représentants de l’État ont été arrêtés et conduits dans le camp militaire de la ville de Kati, où ils ont été placés en détention par les membres de l’armée. Le 25 mai, la délégation de la CEDEAO s’est de nouveau rendue à Bamako pour demander la libération des détenus et faciliter la recherche d’une solution. Le 26 mai, la démission du Président du Gouvernement de transition et du Premier Ministre a été annoncée. Le 28 mai, la Cour suprême a nommé l’ancien Vice-Président Assimi Goïta, officier militaire et membre du Comité national pour le salut du peuple, a été nommé nouveau Président du Gouvernement de transition. Le 30 mai, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la CEDAO ont tenu un sommet extraordinaire à Accra. Ils ont condamné ce qu’ils ont qualifié de « nouveau coup d’État » et ont décidé de suspendre le Mali de la CEDEAO, conformément aux textes de l’organisation.

8. Les fonctionnaires ont continué de faire grève dans différents secteurs de l’administration publique. Le 13 mai, le Gouvernement a engagé des discussions visant à apaiser les tensions sociales, mais celles-ci n’ont pas permis de régler le problème et, le 17 mai, l’Union nationale des travailleurs du Mali, qui, selon certains, n’aurait pas pour seul objectif de s’attaquer à la question des conditions de travail dans les secteurs public et privé, a entamé une grève de cinq jours.

Préparatifs des élections

9. Le 14 avril, le Gouvernement de transition a publié le calendrier électoral : le référendum constitutionnel devrait avoir lieu le 31 octobre 2021, les élections municipales et régionales ainsi que les élections des conseillers de cercle se tiendront le 26 décembre 2021 et les élections législatives et présidentielle le 27 février 2022. Si nécessaire, le second tour des élections présidentielle et législatives se tiendrait, respectivement, les 13 et 20 mars 2022.

10. L’annonce du calendrier électoral a suscité des réactions mitigées : Yelema et les partis politiques membres de l’Alliance pour le renforcement de la démocratie l’ont vu d’un bon œil, mais le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques a dénoncé l’absence supposée de consultations inclusives avant la publication du calendrier. Les acteurs de la société civile ont souligné que les autorités de transition devaient tenir compte des doléances de la population avant d’organiser les élections.

11. Le 13 avril, le Gouvernement de transition a invité les représentants des partis politiques à participer à la cinquième session du Cadre de concertation national, pour discuter des questions en suspens, y compris la composition de la Commission électorale nationale indépendante, le remplacement de députés à l’Assemblée nationale et la réorganisation territoriale. Plusieurs partis politiques ont souligné avoir constaté que le statu quo n’était pas acceptable, certains d’entre eux demandant la mise en place d’un unique organisme de gestion des élections avant que celles-ci ne soient organisées, mais aucune décision finale n’a été prise à ce sujet.

12. Le processus d’inscription sur les listes électorales dans tout le pays a commencé le 1 er avril et se terminera le 10 juin. L’inscription des électeurs de la diaspora a débuté le 5 mai.