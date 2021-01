Situation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2020/1281)

I. Introduction 1. Dans sa résolution 2531 (2020), le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2021 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et m’a prié de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à la résolution. On trouvera dans le présent rapport les principaux faits survenus au Mali depuis mon précédent rapport (S/2020/952), en date du 29 septembre 2020. Conformément à la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 15 octobre 2020 (S/PRST/2020/10), le présent rapport comprend également des informations à jour sur les mesures mises en œuvre par la Mission pour soutenir la transition politique.

II. Principaux faits nouveaux 2. L’actualité politique au Mali a continué d’être dominée par la mise en place des institutions de transition à la suite du renversement de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août, lors d’un coup d’État. Suite à la nomination, fin septembre, du Président de la transition, Bah N’Daou, du Vice-Président, le colonel Assimi Goïta, et du Premier Ministre, Moctar Ouane, une charte de la transition a été publiée le 1er octobre. Le 5 octobre, un gouvernement de transition a été formé et, le 3 décembre, le Président Bah N’Daou a nommé les 121 membres du Conseil national de transition, organe législatif de la transition.

Évolution de la situation politique

1. Mesures de transition

Le 1er octobre, les autorités maliennes ont publié la Charte de la transition qui avait été adoptée en septembre lors de consultations avec des dirigeants politiques, des représentants de la société civile et d’autres acteurs nationaux. La Charte définit les priorités, les institutions et les modalités de la période de transition de 18 mois qui doit se conclure par la tenue d’élections présidentielles et législatives. Elle respecte la plupart des recommandations formulées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tient compte des principales dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé en 2015 et accorde l’amnistie aux dirigeants du coup d’État.

Le 5 octobre, le Président de la transition, Bah N’Daou, a nommé un gouvernement de transition composé de 25 membres, conformément aux recommandations issues des consultations qui ont réuni en septembre les principaux acteurs de la sphère politique et de la société civile. Le nouveau Gouvernement comprend quatre femmes, soit une proportion de 16 %, contre 23,6 % précédemment.

Il comprend aussi de hauts responsables militaires, parmi lesquels trois dirigeants du coup d’État, ainsi que des membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), la coalition de partis d’opposition et de groupes de la société civile qui a dirigé les manifestations ayant précédé la chute de l’ancien Président Keïta. Il comprend en outre des représentants de la société civile et, pour la première fois, quatre représentants des mouvements signataires de l’Accord.

Les réactions à l’annonce du nouveau Gouvernement ont été mitigées. Les dirigeants du M5-RFP se sont élevés contre l’entrée au Gouvernement de transition de certains membres de la coalition et ont dénoncé un manque d’inclusivité. Des organisations de femmes ont quant à elles déploré la baisse de représentation des femmes. Le 8 octobre, un groupe de femmes influentes a remis au Premier Ministre une déclaration soulignant leur préoccupation face à ce qu’elles percevaient comme leur marginalisation dans le cadre du processus de transition politique et de la prise de décision en général. Dans une déclaration publiée le 9 octobre, la Coordination des mouvements de l’Azawad a salué la formation du Gouvernement de transition et s’est déclarée satisfaite des consultations qui l’ont précédée.

Le 9 novembre, le Président Bah N’Daou a publié deux décrets portant création du Conseil national de transition. L’un deux définissait les critères et les modalités de nomination des membres du parlement de transition et l’autre attribuait ses 121 sièges à différents groupes. Le groupe ayant obtenu le plus grand nombre de sièges (22 au total) est celui constitué des représentants des forces de défense et de sécurité ; 11 sièges ont été attribués à des partis et organisations politiques, 4 à des groupes de jeunes et 5 à des mouvements armés signataires. De nombreux autres groupes et organisations, notamment des organisations de défense des droits humains et des syndicats, étaient également représentés.

Les décrets ont été rejetés par des dirigeants des partis politiques de la précédente majorité présidentielle et de l’opposition ainsi que par des syndicats indépendants. Le 12 novembre, plusieurs partis et coalitions de partis ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont exprimé leur préoccupation concernant le manque de consultations avec les partis politiques sur la question des quotas, le manque de transparence concernant les critères de sélection et la part de représentation accordée aux militaires par rapport aux partis politiques. Afin de régler les problèmes liés à la création du Conseil national de transition, les dirigeants de la transition ont tenu une série de réunions avec des dirigeants politiques.

Le 3 décembre, le Président N’Daou a publié un décret portant nomination des 121 membres du Conseil national de transition. Le 5 décembre, lors de leur première session à Bamako, les membres du Conseil ont élu Malick Diaw, l’un des dirigeants du coup d’État et l’unique candidat à ce poste, à la présidence de l’organe. M. Diaw a obtenu 111 voix sur les 118 votes exprimés. Plusieurs parties prenantes, notamment des partis politiques, des mouvements signataires et des organisations de la société civile, ont critiqué le processus qui a conduit à la nomination des membres du CNT, en faisant remarquer que celui-ci n’avait pas tenu compte de l’issue des consultations qui avaient été préalablement menées.

Mon Représentant spécial pour le Mali et d’autres représentants de la communauté internationale au Mali ont continué d’appeler de leurs vœux une transition pacifique et inclusive pour que les réformes institutionnelles et électorales puissent être menées à bien avant les élections à venir.