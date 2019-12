Sikasso : Michel Hamala Sidibé remet des dons à 210 déplacés du Centre

Pour manifester la solidarité du gouvernement, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, a remis, ce vendredi 27 décembre 2019 à Sikasso, des dons, d'une valeur de 7, 5 millions de FCFA, à 210 personnes déplacées du village de Danka dans la commune rurale de Nando située dans le cercle de Bandiagara.

Le lot est composé de 6 tonnes de riz, 6 tonnes de mil, 500 kg de sucre, 5 sacs de sel, 20 bidons (20 litres) d'huile, 50 cartons de sel, et 300 moustiquaires. En plus de ce lot, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé a également remis, au nom du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, et du Premier ministre, la somme d'un million de FCFA aux 210 personnes déplacées. « Ce don, c'est pour accompagner l'élan de solidarité des autorités communales de Sikasso », a-t-il déclaré.

CC/MSAS