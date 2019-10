Servies de Santé: Les Pays-Bas offrent six véhicules pour la région de Mopti

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé a procédé, le vendredi 18 octobre 2019, à la remise des clés de six véhicules dont 3 pick-up (double cabine) et trois ambulances à la direction régionale de la santé de Mopti.

Acquis grâce à l’appui financier de la Coopération néerlandaise au Mali pour environ 200 millions de F CFA, ces véhicules sont destinés aux cercles de Douentza, Koro et Djenné dans la région de Mopti où les services de santé rencontrent des difficultés à cause de l’insécurité qui règne au centre de notre pays.

Les fonds octroyés par les le Royaume des Pays-Bas dans le cadre de sa contribution au Programme de développement sanitaire et social (Prodess III) sont destinés au soutien à la mise en œuvre des plans opérationnels santé des régions où les indicateurs de santé sont particulièrement faibles comme la région de Mopti.

Le chef de la coopération de l’ambassade des Pays-Bas au Mali, Paul Tholen, a exprimé l’attachement de son pays au renforcement de l’accès aux services de santé de qualité dans la région de Mopti qui, dira-t-il, est une zone prioritaire vu les difficultés actuelles. A l’en croire, à court terme, ce don contribuera à l’amélioration de l’accès aux services de santé. Il a réaffirmé la disponibilité du Royaume des Pays-Bas à accompagner le gouvernement malien pour l’amélioration des indicateurs de santé.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé a remercié le Royaume des Pays-Bas pour ce don, qui, selon lui, va permettre de rapprocher les services de santé des populations dans des zones du Centre du Mali qui connaissent l’insécurité. "Cet appui est le signe de votre engagement pour qu’il y ait toujours un pont entre les populations maliennes et les services de santé", a-t-il conclu.

