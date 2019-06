Sahel : Évaluation de la réponse à la crise pastorale par les groupes de discussion 2018

Introduction

Contexte

La campagne agropastorale 2017/18 au Sahel a été marquée par un déficit et une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. Une diminution importante de la production de biomasse, ainsi qu’un tarissement précoce des points d’eau ont été constatés dès la fin de la saison des pluies.

Les productions fourragères très faibles et quasi inexistantes dans certaines zones d’élevage en Mauritanie, au nord du Sénégal, au Sahel Burkinabé, au nord et à l’est du Niger, à l’ouest et à l’est du Sahel tchadien et par endroits au Mali, ont causé une soudure pastorale précoce ayant touché en particulier les populations rurales de ces zones ainsi que celles qui vivent dans les zones de concentration de bétail. Cette situation a engendré des mouvements de transhumance précoces, près de trois mois plus tôt qu’en temps normal, soit dès octobre/novembre 2017. L’arrivée précoce des transhumants et leur concentration sur certaines zones ont occasionné une dégradation des pâturages.

L’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018 indiquait ainsi, pour l’ensemble des six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), que près de 5 millions de personnes étaient estimées en insécurité alimentaire grave (Phases 3 à 5) durant la période de soudure (juin–août 2018).

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ont signalé, dans une note de plaidoyer conjointe de mars 20181 , qu’il était indispensable d’apporter une aide d’urgence aux moyens d’existence de plus de 2,5 millions d’éleveurs et d’agropasteurs.

Mécanisme de réponse d’urgence

Pour atténuer l’impact de la crise et renforcer la résilience des populations affectées, la FAO a conçu un mécanisme de réponse d’urgence qui a été mis en œuvre par les bureaux de la FAO dans les six pays touchés – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad – et coordonné par le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest – en particulier par l’équipe résilience Afrique de l’Ouest et Sahel, avec le soutien du Bureau régional pour l’Afrique et de la Division des urgences et de la résilience du siège.

Le programme était constitué de 25 projets, représentant un budget total de 33 702 983 USD, financés par les bailleurs de fonds suivants: le Fonds central d’intervention d’urgence, les Gouvernements de la Belgique, du Canada, de la France, de la Suède et de la Suisse, ainsi que par des fonds propres de la FAO, tel que le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement.