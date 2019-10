Sahel Shock Response au Mali : Rapport de capitalisation - avril 2019

LEÇONS APPRISES DE LA RÉPONSE D’URGENCE DU PAM ET DES SES PARTENAIRES À LA CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE SAISONNIÈRE AU MALI EN 2018

MICHAEL CARRIER / YACOUBA TRAORE

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Objectifs

Cette mission de capitalisation a été commissionnée par le Bureau Mali du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et a été mise en oeuvre de janvier à avril 2019. Ce document de capitalisation s’adresse en priorité au personnel du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et à ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux oeuvrant au Mali à réduire l’insécurité alimentaire des populations. En identifiant les leçons apprises et les bonnes pratiques de la réponse d’urgence mise en oeuvre par le Programme Alimentaire Mondial et ses partenaires en 2018 au Mali dans le cadre de l’opération « Sahel Shock Response », il vise à renforcer les interventions futures et à améliorer les activités d’atténuation de crise alimentaire dans ce pays.

Sahel Shock response au Mali en 2018

L’opération « Sahel Shock Response » du PAM est une réponse coordonnée sur les pays du sahel qui ont tous été touchés à différents niveaux par la sécheresse en 2018. Dans le cadre de cette capitalisation, seule l’opération du Mali est étudiée et « Sahel Shock Response » ne fait allusion qu’à cette opération au Mali. Cette intervention mise en oeuvre par le PAM et ses partenaires a inclus des distributions inconditionnelles de vivres, Cash et Bons aux ménages pendant la période de soudure pastorale et agropastorale avec une supplémentation nutritionnelle pour prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes particulièrement vulnérables pendant toute la période d’intervention.

Sécurité alimentaire au Mali en 2018

Les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018 ont montré que 4.3 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire dont 932,651 dans une situation de crise et d’urgence. Ce dernier chiffre de personnes en besoin d’assistance alimentaire immédiat a été ensuite réévalué à 1.6 million par le cluster sécurité alimentaire au cours de l’année 2018. En comparaison avec l’année 2017, il y avait 52 % de plus de personnes en insécurité alimentaire pour la période mars-mai 2018 et 55 % de plus pour la période de soudure 2018 (juin-aout). La dernière enquête SMART réalisée en juillet-août 2018 a montré une stabilisation de la situation nutritionnelle au Mali depuis 2017 mais avec une dégradation dans certaines régions.