Sahel: l'UE adopte de nouvelles mesures pour renforcer son soutien à la sécurité dans la région

La cellule de coordination régionale sera renommée cellule de conseil et de coordination régionale (CCCR) et sera renforcée. Sa structure de commandement et de contrôle sera transférée de Bamako à Nouakchott et son réseau d'experts en matière de sécurité intérieure et de défense dans le domaine de la PSDC, intégré au sein des délégations de l'UE auprès de ces cinq pays, sera élargi. La CCCR apportera un soutien, par des conseils stratégiques, aux structures et aux pays du G5 Sahel, en synergie avec des programmes financés par la Commission et selon une approche intégrée. Les activités de la cellule auront pour objectif de renforcer les capacités régionales du G5 Sahel et, le cas échéant, ses capacités nationales, et plus particulièrement de soutenir l'opérationnalisation des composantes militaire et policière de la force conjointe du G5 Sahel, dans le but de faciliter et d'améliorer la coopération régionale transfrontalière dans le domaine de la sécurité et de la défense.