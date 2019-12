A Sévaré, la MINUSMA aménage un site d’accueil pour 105 familles déplacées

Depuis avril 2019 et les violences survenues dans les cercles de Bandiagara et Bankass, 105 ménages déplacés habitent le Site de Socoura, à Sévaré. La MINUSMA a récemment procédé à des aménagements sur cet ancien terrain de football, pour un montant de 41,5 millions de F CFA, grâce à la contribution du Royaume du Danemark à son Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali.

Le site de Socoura à Sévaré est un ancien terrain de football, qui n’était pas équipé d’un système d’évacuation des eaux pluviales. Il ne disposait pas non plus d’infrastructures sanitaires. Cette situation a amené les directeurs régionaux des agences des Nations Unies, les acteurs humanitaires et de développement lors d’une mission effectuée à Mopti en Juillet 2019, de convenir d’une action urgente à prendre pour améliorer les conditions de séjour des personnes déplacées qui y étaient hébergées.

Ouvert par le Gouverneur de la région de Mopti depuis avril 2019, ce site temporaire permet d’accueillir 105 familles, des services de santé et voir même un centre d’apprentissage pour les enfants.

Les travaux d’aménagement de ce site de Socoura ont porté sur la réalisation de voies d’évacuation des eaux de pluie mais également, la construction de cinq blocs de latrines, la fourniture et la pose de deux portails et deux portions. Des fils barbelés de protection sur toute la clôture (150/160m), ont également été fournis et installés.

Au total, ce sont 24 000 m2, qui ont été aménagés et remis à ces plus de 500 personnes au total, parmi lesquelles plus de la moitié sont des femmes et des enfants.

Financé par la MINUSMA à travers la contribution du Royaume du Danemark à son Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, le montant de l’ensemble de ces travaux s’élève à 41,5 millions de F CFA. Cette initiative entre dans le cadre du Plan d’urgence pour la région de Mopti et est conforme aux dispositions de la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité, qui mandate la MINUSMA.

Cette action a été coordonnée avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales du Mali, les directeurs régionaux des agences, les chefs d’agence de l’équipe pays de l’ONU, le directeur de cabinet du Gouverneur de la région, le Conseiller en charge de la mise en œuvre du Plan de sécurisation Intégrée des Régions du Centre (PSIRC) du Gouverneur, et de la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti, Fatou Dieng Thiam. Celle-ci a d’ailleurs émis le vœu de voir ces personnes déplacées, retourner rapidement dans leurs villages d’origine dans des conditions sécurisées et dans le respect de leur dignité. Elle l’a déclaré le 18 décembre 2019, lors de la cérémonie de remise des travaux de réhabilitation du site de Socoura aux autorités régionales.