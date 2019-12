RSSG Ibn Chambas : l’ONU est engagée à renforcer son partenariat avec la CEDEAO pour améliorer la gouvernance et atteindre les objectifs de développement durable

Abuja, 21 décembre 2019- S'exprimant au 56ème Sommet Ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenu à Abuja le 21 décembre 2019, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) , Mohamed Ibn Chambas, a déclaré que pour vaincre et éradiquer définitivement le terrorisme, nous devons compléter les approches militaires et sécuritaires par des approches de développement qui permettraient de s'attaquer aux causes profondes de ce fléau, ajoutant que UNOWAS continuera de renforcer la collaboration avec la CEDEAO, le G5 Sahel, la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), en particulier son Forum des gouverneurs, et d'autres partenaires dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), pour la réalisation des objectifs de développement durable et la stabilisation à long terme.

Se référant à la situation politique dans la sous-région, le Représentant spécial a souligné que le dialogue politique et les processus électoraux en cours illustrent la détermination des gouvernements et du peuple de l'Afrique de l'Ouest à utiliser des moyens démocratiques pour résoudre les différends politiques et assurer la cohésion nationale. Il a souligné que malgré les progrès réalisés dans l'amélioration des cadres normatifs et institutionnels, les processus constitutionnels et électoraux restent une source potentielle de conflit. Garantir le consensus, le respect des droits de l'homme et de l'État de droit, et promouvoir l'inclusivité, en particulier des femmes, des jeunes et d'autres groupes vulnérables, tels que les réfugiés et les personnes déplacées, renforceront considérablement la légitimité et la crédibilité de ces processus.

Sur l'importance du partenariat entre l'ONU et la CEDEAO, le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a déclaré que l’ONU reconnait la CEDEAO comme véritable incarnation du multilatéralisme en Afrique de l'Ouest, un exemple brillant en Afrique et au-delà de la coopération politique, un exemple d’intégration sous-régionale, de partenariat et de solidarité. L'ONU est déterminée à renforcer son engagement auprès de la CEDEAO en vue d'améliorer la gouvernance, notamment dans le secteur de la sécurité, et pour lutter contre le changement climatique, la piraterie maritime, le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. De plus, l'ONU est déterminée à s'associer à la CEDEAO pour créer un environnement propice à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en promouvant le rôle et la participation des femmes et des jeunes dans les processus de gouvernance.

L'intégralité du discours du RSSG Mohamed Ibn Chambas est disponible en anglais.