RRM - Evaluation multisectorielle rapide - Zone évaluée : Hassi saloum, Acharane 3, Sanabeybey, Ikamadaya, Nbkit-keydan, HassiHabba et Gouani-noir (Période d’évaluation : du 27 au 30 janvier 2020

INTRODUCTION

La commune rurale de Ber est l’une de quatre communes du cercle et Région de Tombouctou. Avec une superficie de 80 000 Km2 , la population de Ber est estimée à 33 170 composée des Arabes et de Tamasheq clairs et noirs.

Ses hhabitants qui pratiquent principales l’élevage et le commerce comme activités économiques. Elle est limitée au sud par la commune de Lafia, au nord par la commune d’Agouni (cercle d’Alhourche, région de Taoudenit) à l’Est par la commune de Inborageun Inagozmi (cercle de Gourma-Rharous), et à l’ouest par la commune urbaine de Tombouctou.

La présente mission d’évaluation multisectorielle des besoins dans la commune de Ber a été justifiée par l’alerte du comité de vielle et de crise du cercle de Tombouctou envoyée dans une correspondance à l’équipe RRM sur un mouvement de population dans la commune rurale de Ber en date du 09 janvier 2020. Malgré la confirmation de l’alerte et la demande de positionnement adressée aux partenaires humanitaires de Tombouctou à travers la mailing-List régional sous le lead de OCHA, aucun acteur ne s’est positionné pour conduire une évaluation des besoins. Il a fallu que l’équipe RRM/NRC finisse les deux évaluations qu’elle conduisait successivement à Bambara et à Haribomo pour qu’enfin se positionner pour conduire cette évaluation du 27 au 30 janvier 2020.