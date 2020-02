RRM - Evaluation multisectorielle rapide - Zone évaluée : Haribomo (Période d’évaluation : du 17 au 21 janvier 2020)

INTRODUCTION

La commune de Haribomo est l’une de neuf communes du cercle de Gourma-Rharous, région de Tombouctou.

Elle est située au sud-ouest du chef-lieu de cercle où elle est limitée à l’Est par la commune de Gossi, à l’Ouest par celle de Bambara-Maoudé, au Sud par la commune d’Inadiatafane et au Nord par le cercle de Tombouctou.

La population de Haribomo est composée essentiellement des Tamasheq, Songhay et Arabe qui pratiquent généralement l’agriculture, l ’élevage et la pèche comme activités principales.

Compte tenu de sa position géographique, courant la deuxième semaine du mois de janvier, cette commune a enregistré l’arrivée massive des personnes déplacées ayant fui le cercle de Douentza(Boni) dans la région de Mopti et la zone frontalière Mali–Burkina de Boulkessi.

C’est dans ce contexte que le dispositif de veille humanitaire du RRM NRC a alerté par rapport à ce mouvement, qui a été par la suite documentée et partagée avec le point focal humanitaire RRM de la zone. Après triangulation, l’alerte a été confirmée et à la suite du processus, il a été recommandé de conduire une évaluation des besoins.

C’est ainsi que l’équipe RRM NRC s’était positionnée pour conduire cette évaluation du 17 au 21 janvier 2020 dans la commune de Haribomo avec la participation du Service Local du Développement Social et d’Economie Solidaire de Gourma Rharous et le partenaire Islamic Relief Service sur les sites concernés à savoir : Safadji,

Baga kendou, Achakwa, Boudjeritene, Tintamadalt, Lafyan et Tintaborak.