RRM - Evaluation multisectorielle rapide - Zone évaluée : Bambara Maoudé (Période d’évaluation : du 13 au 16 janvier 2020)

INTRODUCTION

La commune de Bambara-Maoudé est l’une de neuf communes du cercle de Gourma-Rharous, Région de Tombouctou. Elle est limitée à l’est par les communes de Haribomo et Inadiatafane, au sud par la commune de Douentza, à l’ouest par les cercles de Diré et Niafunké et au nord par le cercle de Tombouctou. Elle est habitée par des Tamasheq, Songhay, Arabe et Peulh dont 30% de sa population pratiquent l’agriculture contre 60 % qui font l’élevage et 10 % qui pratiquent les petits commerces (divers).

Le RRM NRC a été alerté par son dispositif de veille sur place relatif à l’arrivée massive des personnes déplacées en provenance de différentes zones. C’est dans ce contexte que le Mécanisme de Réponse Rapide « RRM » a procédé à la triangulation des informations avec le partenaire de veille dans ce cercle pour mieux cerner les causes de ce mouvement. Ainsi, les informations récoltées ont permis de confirmer l’arrivée de ces ménages et l’existence des besoins humanitaires. C’est ainsi que l’équipe RRM NRC/ECHO, Islamique Relief et Service (URUK) avec la participation du Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire du cercle de Gourma Rharous ont réalisé une mission conjointe d’évaluation multisectorielle rapide du 13 au 16 janvier 2020 dans la commune de Bambara-Maoudé précisément dans les sites de : Taifo, Bambara Maoudé, Tingassane,

Akarkaratane, Tamisguida, Tintadeini, Daroma, Darneim, Bobanguey, Chartatane, Debey Foumban et Koro Ibogas.