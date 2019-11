RRM - Evaluation multisectorielle rapide des besoins - Zone évaluée : Commune de Soboundou Commune : Soboundou, Cercle : Niafunké, Région : Tombouctou, Période d’évaluation : du 09 au 12 juillet 2019

INTRODUCTION

Le cercle de Niafunké est une circonscription territoriale de la région de Tombouctou. Il couvre une superficie de 12 000 km² avec une population générale de 209 841 habitants (données recensement général de la population en 2009). La particularité de ce cercle est que plusieurs communautés vivent dans ces localités, un véritable melting-pot et un carrefour de rencontre entre plusieurs communautés du centre et du nord. On y retrouve des Peuls, Bozo, Bambara, Sonrhaï, Tamashek, Arabe etc. Il est situé à l’Ouest du chef-lieu de région, et il est limité à l’Est par le cercle de Diré, à l’Ouest par le cercle de Niono région de Ségou, au Sud par les cercles de Tenenkou et Macina et au Nord par le cercle de Goundam.

Le cercle de Niafunké jouit de sa position géographique riche en ressources naturelles, une zone d’agriculture et d’’élevage par excellence. On y trouve aussi une grande partie de la population qui pratique la pêche notamment les riverains Bozos se trouvant tout au autour des berges du fleuve Niger.

L’équipe RRM NRC a été alertée le 1er juillet 2019 par les autorités de la commune de Soboundou de l’arrivée des plusieurs personnes déplacées en provenance du centre du Mali. L’équipe a partagé l’alerte avec CRS point focal de la veille dans ce cercle qui a confirmé le mouvement et a demandé à NRC d’avancer dans le processus de l’évaluation. Mais, l’équipe RRM était déjà sur l’évaluation de besoins de Hamzakoma, qui n’a pris fin que le 06 et ce n’est que le 9 juillet qu’elle a conduit une mission conjointe d’évaluation multisectorielle rapide des besoins avec le partenaire du service local du développement social et de l’économie solidaire de Niafunke dans la commune de Soboundou sur les sites de Waki, Anguira, Gomou, Sibo, Siboné, Goundam Touskel et Dagodji. La mission s’est focalisée sur les villages touchés essentiellement par le mouvement des populations dû aux différents incidents ainsi libellés précédemment.