RRM - Evaluation multisectorielle rapide des besoins - Zone évaluée : Bandiagara, Bodio et Fico Communes : Bandiagara, Doucoumbo et Piniari Bâna Cercle : Bandiagara Région : Mopti, Période d’évaluation : Du 17 au 21 août 2019

Introduction

Bandiagara, Piniari Bana et Doucoumbo font parties des 21 communes du cercle de Bandiagara. Il est limité à l’est par le cercle de Koro, à l’ouest par le cercle de Mopti, au nord par le cercle de Douentza, au sud est par le cercle de Bankass. Ville historique et touristique, la commune de Bandiagara est considérée comme la capitale du « pays Dogon ». Depuis le début de l’année 2018 cette commune est devenue une destination privilégiée des personnes déplacées internes, et cela à cause de la sécurité plus ou moins stable à l’intérieur de la ville. Ainsi, à la date du 13 août 2019 le RRM NRC a reçu une alerte faisant état de l’arrivée d’environ 91 ménages déplacés dans la ville de Bandiagara, précisément dans les villages de Fico, commune de Piniari Bana et de Bodio, commune de Doucoumbo suite à l’attaque du village de Dioundjourou en commune de Doucoumbo. L’information a été confirmée par le service local du développement social et de l’économie solidaire (SLDSES) de Bandiagara et l’ONG Médecin Sans Frontière Espagne qui a apporté une 1ère réponse de prise en charge médicale aux déplacés dans le besoin. Ainsi, faisant suite à la confirmation de cette alerte, le RRM NRC avec la participation du développement social et de l’économie solidaire de Bandiagara, a conduit une mission d’évaluation multisectorielle rapide des besoins dans le cadre du mécanisme de réponse rapide (RRM). Cette évaluation s’est déroulée du 17 au 21 aout 2019.