RRM - Evaluation multisectorielle rapide des besoins des IDPs, Zone évaluée : Tondigamé et ATTA - Période d’évaluation : Du 21 au 22 Décembre 2019

Au Nord par la commune Urbaine de Goundam et celle de Gargando.

Solidarités International est le point focal humanitaire chargée de la veille humanitaire dans cette zone et c'est dans ce cadre qu'elle remonte toute information humanitaire relative aux mouvements des populations permettant à la communauté humanitaire d’en être alertée.

Solidarités International à travers le projet RRM financé par ECHO, a un dispositif composé des acteurs étatiques qu'on appelle comité de veille et de crise (services techniques) au niveau du cercle de Goundam et des points focaux humanitaires au niveau des communes et villages.

C’est dans ce contexte que son équipe RRM a été alertée le 29/11/2019 par le point focal de la commune de Tonka de ce mouvement de population dans les villages de Atta et Tondigamé. Cette alerte a été ensuite triangulée auprès du Maire de la commune, le chef de village de Tondigamé et un notable du village de Atta.

L’alerte étant confirmée à la même date, mais Solidarités n'étant pas en mesure d’en conduire l'évaluation des besoins rapides, a aussitôt sollicité le positionnement des autres acteurs disponibles pour cette fin car toutes les équipes RRM de Solidarités étaient à Bamako pour un atelier interne RRM du 04 au 06 Décembre 2019.

Malheureusement, partant du fait qu’aucun partenaire n'était disponible pour conduire cette évaluation en cette période, l'équipe RRM de Solidarités n’a pu s’y mettre de nouveau qu’à son retour de Bamako. L’alerte a été ainsi actualisée le 19/12/2019 avec sollicitation des partenaires disponibles pour une mission conjointe d’évaluation des besoins et à la date du 21 au 22/12/2019 l’équipe RRM de Solidarités International avec la participation du service local du développement social et de l’économie solidaire de Goundam, l'ONG IMADEL ont conduit cette évaluation rapide des besoins des IDPs des villages affectés de Tondigamé et Atta.