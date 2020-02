RRM - Evaluation multisectorielle rapide des besoins des IDPs Zone évaluée : Doukouria (Période d’évaluation : Du 28/01/2020 au 01/02/2020)

INTRODUCTION

Le cercle de Goundam est un des 5 cercles de la Région de Tombouctou et qui compte en son sein 16 communes (Adarlamane, Alzounoub, Bintagoungou, Douékiré, Doukouria, Essakane, Gargando, Goundam, Issabery, Kaneye, M'bouna, Razelma, Télé, Telemsi, Tin-aicha et Tonka).

La commune concernée par ladite évaluation est celle de la Commune Rurale de Doukouria qui a été créée par la loi N° 96-059/AN-RM du 04 Novembre 1996 avec une superficie de 2639 km2 et répartis entre 23 fractions que sont :

Tinguéreguif I,Tinguéreguif II, Tinguéreguif III , Tinguéuguif In Halla,Wana, Dibla, Gouya Sud, Gouya Nord, Kel HaoussaI , Kel HaoussaII,Kel HaoussaIII, Dag Baya, Kel Karomia, Dag Wantada, Dag Hamzane, Kel Erteck, Kel Taharodjenne I, Kel Adrar, Kel Afoutar, Groupe Ougalla, Kel Taborak I, Kel Haoussa Takabott et Kel Gouya. Elle est composée des Sonrhaï et des tamasheq majoritaires.

Elle est limitée :

A l’Est par les Communes de Douékiré et Kanaye ;

A l’Ouest par les Communes de Goundam, Télé et Tonka,

Au Sud par les Communes de Tindirma et Kondi Au Nord par les Communes de : Bintagoungou et Essakane.

Avec le financement du Projet RRM/ECHO 2019-2020, Solidarités International est le point focal humanitaire chargé de la veille humanitaire dans cette zone et de ce fait est responsable de remonter toute information humanitaire relative aux mouvements des populations à la communauté humanitaire d’être alertée sur de tout nouveau mouvement de population dans le cercle de Goundam, cela grâce à son dispositif de veille composé des acteurs étatiques (services techniques) au niveau cercle et des acteurs communautaires que sont les points focaux humanitaires au niveau des communes et villages.

C’est dans ce cadre que l’équipe RRM de Solidarités International a été alertée le 21/01/2020 par le point focal de la commune de Doukouria de ce mouvement de population sur l'ensemble de la commune, et qui, après triangulation avec le Maire de la commune et avec certains leaders communautaires, l'alerte a été confirmée le 24/01/2020.

Aussitôt Solidarités International s’est positionnée pour la conduite de l'évaluation multisectorielle des besoins des IDPs en sollicitant les autres partenaires disponibles à se joindre à nous pour conduire l'activité.

Il faut dire que la triangulation a pris un peu de temps compte tenu des chiffres impressionnants des déplacés par rapport aux données démographiques de la population locale.

Avec des éléments vérifiés et probants, l’équipe RRM de Solidarités International avec la participation du service local du développement social et de l’économie solidaire de Goundam, l'ONG IMADEL, CECI, ALIMA ont ainsi conduit une évaluation multisectorielle rapide des besoins des IDPs de ladite commune du 28/01/2020 au 01/02/2020.