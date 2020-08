Riposte contre la COVID-19 à tombouctou et taoudéni : la MINUSMA continue son appui

Le 13 Août dernier, la MINUSMA à Tombouctou, a remis des kits d’hygiène et de prévention collectifs contre la COVID-19 aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) chargées de la mise en œuvre des projets de Réduction de la Violence Communautaire (RVC) dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Il s’agit de l’Association pour le Développement en Zone Aride (ADAZ), Association Pour le Développement des Initiatives Locales au Mali (ADIL), Association pour la Survie au Sahel (AMSS), Agence de Développement Économique et Social (ADES) Cellule d’Appui aux Initiatives de Développement (CAID), PAIX & PROGRES et Recherche Action en Développement Local (RADEL).

Le matériel remis est composé de 193 kits collectifs soit 2316 morceaux de savons solides, 386 bouteilles de gel de 350 ml ainsi que 386 seaux de 23 litres. Ils seront répartis aux bénéficiaires de huit projets RVC financés aux titres de l’année budgétaire 2019-2020 dans ces deux régions et piloté par la Section de la Réforme du Secteur de la Sécurité, Désarmement, Démobilisation et Réintégration (RSS-DDR) de la Mission des Nations Unies au Mali. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet de prévention contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 au sein des communautés et dans les Camp du Mécanisme de Coordination Opérationnelle MOC, bénéficiaires des projets RVC et du programme DDR de la MINUSMA dans les régions de Mopti, GAO, Kidal, Tombouctou, Taoudéni et Ménaka.

Présent à la cérémonie, le Chef de bureau par intérim, Alassane Gobi, a réaffirmé l’engagement du bureau régional de la Mission onusienne à accompagner les autorités régionales, la société civile et les ONG dans la lutte contre la pandémie dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Le représentant des partenaires d’exécution et celui des bénéficiaires directs des projets ont exprimé leur renaissance à la MINUSMA et ont rassuré les donateurs qu’un bon usage des kits sera fait pour contribuer à stopper la propagation du virus aux seins des communautés, particulièrement en milieux nomades où les mesures d’hygiène ne sont pas toujours respectées.

La cérémonie qui s’est déroulée à l’aéroport a vu la participation des représentants des ONG nationales et internationales, des représentants de la Commission Nationale de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNDDR) de Tombouctou et Taoudéni, des représentants de bénéficiaires de projets CVR ainsi que du Chef de Bureau par intérim, accompagné de ses collaborateurs civils.

Du début de la pandémie à nos jours, le bureau de la MINUSMA à Tombouctou a apporté un important appui aux régions de Tombouctou et Taoudéni à travers une série d’actions. Pour rappel, le 12 mai dernier, le bureau régional de la MINUSMA a remis aux autorités militaires de Tombouctou un premier lot d’équipements de protection et de prévention contre la pandémie de COVID-19 composé des kits individuels et collectifs.