Retro2017 : Une situation sécuritaire difficile au Mali

L'année 2017 au Mali a été marquée par une volonté politique forte tant des autorités, des partenaires que des signataires pour la sécurité du pays. Malgré ces avancées, les groupes terroristes sur le terrain continuent à mener des attaques, des enlèvements et des atteintes au droit de l'homme.

L'année a démarré au Mali par le 27ème Sommet Afrique – France avec comme thème principal « La paix et la sécurité en Afrique ». Ce rendez-vous des dirigeants d'Afrique et de la France tenu, le 14 janvier dernier, a permis aux chefs d'Etats de partager une vision commune sur les menaces et les réponses pour y faire face. Il s'agissait aussi de renforcer tous les aspects de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Au lendemain du sommet, des forces du mal ont attaqué des soldats des mouvements signataires et des forces armées maliennes, faisant au total plus de 60 morts et 115 blessés. Depuis le siège de l'ONU, le conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'attaque.

Un mois après l'attaque du camp de Gao, Bamako accueillait les dirigeants du sahel et la France pour le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Un engagement du nouveau président Français à poursuivre la lutte contre le terrorisme au sahel. A ce rendez-vous, l'opérationnalisation de la force G5 sahel pour la lutte contre le terrorisme était au centre des plaidoyers.

Les présidents Ibrahim Boubacar KEITA du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Roc Marc Kaboré du Burkina Faso, Abdoul Aziz de la Mauritanie et Emmanuel Macron de la France ont tous exprimés la nécessité de démarrer la nouvelle force plus tard dans l'année.

Le 2ème et 3ème trimestre de 2017 ont connu le plus grand nombre d'attaque de l'année avec des assassinats, braquages à main armée, des enlèvements et des destructions de biens.

Ainsi, 17 soldats de l'armée malienne ont été tués et une trentaine de blessés dans l’attaque du principal camp militaire de Nampala, à 500 kilomètres au nord-est de Bamako. Un acte dénoncé par le gouvernement malien comme une opération “terroriste coordonnée”.

2017, c'est aussi l'année de la fusion des différents groupes djihadistes qui évoluent sur le sahel. Le chef djihadiste Iyad Ag Ghaly a annoncé la fusion de son organisation avec deux autres, celle de l’Algérien Belmokhtar et d'Amadou Kouffa. Le nouveau mouvement, lié à Al-Qaïda, est baptisé “Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans”.

Autres faits marquant de l'année 2017, ce sont, entre autres, les patrouilles de la forces Barkhane dans la zone de Kidal contre les groupes djihadistes, l'attaque contre le convois du président de la haute cours de justice dans la région de Mopti, et l'enlèvement du juge de Niono et du Commandant de brigade de la gendarmerie de Guiré dans le cercle de Nara . Des attaques contre la MINUSMA, les FAMA et la population civile ont aussi eu lieu.

Enfin au cours de l'année 2017, des drones et une trentaine d'engins blindés ont été mis à la disposition de la MINUSMA.

